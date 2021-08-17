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五倍券政策內鬨大揭秘　綠營正國會為林佳龍「報仇」

行政院長蘇貞昌推動「振興五倍券」，遭黨內立委重砲批評獨斷，政策內容也因此多次轉彎。（圖／鄭清元攝）

▲行政院長蘇貞昌推動「振興五倍券」，遭黨內立委重砲批評獨斷，政策內容也因此多次轉彎。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「振興五倍券」到底該怎麼發？執政黨內部已爭吵了半個多月，8月16日總算拍板定案「免付千元」，狠狠打臉閣揆蘇貞昌原先「以錢換券」的政策。本刊調查，從8月12日中午至8月13日下午的27個小時，民進黨內暗潮洶湧，總統蔡英文甚至在官邸密會英系要角，連她昔日的選戰軍師洪耀福都是座上賓，蘇貞昌最終不敵「倒閣」之勢不得不低頭，黨內派系間的新仇舊恨也浮上檯面！此外，一名綠營人士指出，若沒有民進黨正國會立委陳亭妃一路帶頭「對抗」行政院，振興五倍券恐怕也沒有轉圜餘地。

蘇貞昌推出「以千元現金換券」的「振興五倍券」（五倍券）政策後，遭朝野立委叮到滿頭包，執政黨傾向「民眾免付千元」，在野黨則訴求直接「普發」現金。八月十六日上午，蘇貞昌與民進黨立院黨團總召柯建銘等黨籍立委深度溝通後，正式定案「直接領取五倍券」，全民無須再支付一千元。

「行政院的美意，差點害民怨大炸鍋！」一名綠營人士指出，由於英系立委堅持蔡政府的振興券與馬政府的消費券，時空背景完全不同，「普發消費券的背景是因為民眾處在金融海嘯下，對於經濟成長感到悲觀；振興券則是因為疫情趨緩後，預料將有一波報復性消費，何必為了是否收一千元，來凸顯兩個政策的不同，反倒模糊焦點，也失去政策的意義。」這也是最後影響行政院政策轉彎的關鍵論述。

一名民進黨立院黨團人士表示，陳亭妃等正國會立委七月三十日發出「振興券要升級」的聯合聲明後，包括林俊憲、黃國書和王美惠等跨派系立委的立場陸續靠攏「免收千元」，並反映到黨團討論群組，「陳亭妃拋出主張後，還獲得意外效果，就是邊緣化國民黨等在野黨『普發現金』的主張，社會聚焦討論『免付千元』。如今民進黨的立場已經很清楚，就是『紓困給現金、振興就發券』，接下來還會再推『紓困五．○』，化解在野黨的攻勢。」

「振興五倍券」政策引爆民怨，國民黨青年軍在行政院大門口撒假錢抗議。（圖／張文玠攝）

▲「振興五倍券」政策引爆民怨，國民黨青年軍在行政院大門口撒假錢抗議。

本刊調查，正國會這次之所以「硬起來」，也與蘇貞昌先前屢次讓「正國會龍頭」的前交通部長林佳龍「吃排頭」有關；林佳龍最後因為「太魯號事件」扛責下台，更讓正國會大大抱屈，因此有意利用五倍券還以行政院顏色。

關於蔡英文在官邸密會英系立委等傳聞，總統府發言人張惇涵面對本刊求證時，他並不否認蔡總統八月十三日的確在官邸會面陳明文和翁章梁等人，但也強調蔡總統支持行政院振興方案的相關規畫，更肯定蘇貞昌院長帶領行政團隊，在全球疫情持續嚴峻之際，從防疫、紓困到振興，讓台灣疫情穩定趨緩；不過，張惇涵明確反駁說：「洪耀福並不在場。」

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