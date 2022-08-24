懷疑女友A錢往死裡打！她老父也遭毒手　恐怖情人下場曝

▲楊男懷疑女友侵占公司的資金，跑到她家持物品狂揍，連她75歲的老父都一起毆打，法院判刑出爐。（圖／123RF）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名楊姓男子脾氣火爆，只因與女友有投資事業上的糾紛，就數次跑到女友家中持玻璃花瓶、吹風機、電扇等狂毆她，又在SPA館中用證照框架攻擊女友臉部、逼她簽切結同意書，甚至連女友的老父都不放過，發狂持剪刀攻擊，並且傳訊恐嚇「不是你死就是我活」、「「他有年紀再活也沒多久」，「我能帶幾個算幾個」。台中地院依照4個傷害罪，處10個月徒刑，2個恐嚇罪處拘役50日，可易科罰金。

判決書指出，劉姓男子曾與女友同居，2人因投資糾紛鬧不合後，女友搬回老家住，劉男認為女友A走了公司的錢，在2019年10月至2020年2月間，多次跑到女友家中大吵大鬧，以玻璃花瓶砸到她受傷，把她房門踹壞，持吹風機、電風扇朝臉毆打，連在公開SPA館也不留情面痛打下手，迫使女友依他開立的條件簽下切結同意書。

而連女友高齡75歲的老父也難逃楊男毒手，楊破壞窗戶侵入女友家、持剪刀、菸灰缸攻擊女友與其父親，血濺當場，並傳LINE恐嚇「我一定逼你走上絕路」、「不是你死就是我活」、「他有年紀了再活也沒有多久了，但是如果想早一點上路，我相信閻羅王也不差他一個人」、「不成功便成仁」，使女友一家都害怕至極，驗傷報警提告。

楊男辯稱，當時與女友是互毆，混亂中不確定有沒有打到女友，且女友是自願簽切結書，沒有逼迫她；而女友爸爸先拿著鐵鎚，他不得已才拿剪刀自衛，拉扯過程中也不知道對方是怎麼受傷的，也只是跟女友在吵架，沒有恐嚇意思。

法官認為，女友與父親送醫並診斷的結果，明確顯示是外力造成，監視器、證人、被破壞證物、對話訊息等罪證明確，楊男僅因感情與事業糾紛，就多次對女友毆打成傷、惡言相向，僅坦承部分犯行，迄今未達成和解，依4條傷害罪，應執行有期徒刑10月、2條恐嚇罪，應執行拘役50日，皆可易科罰金，仍可上訴。