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【英語多益通】梅西轉隊「簽新約」價值史上最高！英文用這字

▲▼梅西加盟法甲霸主巴黎聖日耳曼。（圖／路透）

▲ 梅西（左）加盟法甲霸主巴黎聖日耳曼。（圖／路透）

文／徐碧霞Valerie

奧運賽事剛畫下句點，歐洲足球界就拋下令球迷震撼的重磅新聞，阿根廷球王梅西宣布離開效力21年的巴塞隆納球隊，並以34歲之身加入巴黎聖日耳曼，踏上足球生涯的下一步，這個消息也使得法國球迷興奮不已。

根據報導，梅西簽下年薪3500萬歐元的合約，除了年薪與肖像權、周邊商品分潤外，他在簽約時還得到一筆5500萬歐元的簽約金，是運動史上總值最高的合約。超高額薪水與獎金也讓人不禁好奇梅西將會為球隊帶來怎樣規模的商業利益與價值。本次就讓我們從梅西轉隊的新聞中，認識相關商業英語。

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簽約、續約、終止合約的說法

Paris Saint-Germain have confirmed the signing of Lionel Messi after the Argentina captain's contract at Barcelona expired earlier this summer. Messi has signed a two-year contract with Ligue 1 side, with the option of extending for a further year. Sources told ESPN's Julien Laurens that Messi is expected to earn between €30-35 million ($35-41 million) net a year. (ESPN, 08/11/21)
（巴黎聖日耳曼PSG 證實和阿根廷足球隊長梅西在他和巴塞隆納合約終止後簽約。梅西與法國足球甲級聯賽簽了一份兩年合約並可選擇續約一年。消息來源告訴ESPN記者，梅西一年將淨賺約3000萬到3500萬歐元。）

簽訂合約的動詞通常是用sign，因此簽名就是signature，很多場合會使用這個字，如簽書會可以說book signing event。名人的簽名則會用autograph，可以當作動詞或名詞。

A lot of fans gathered outside the stadium asking for the star athlete’s autograph.
（許多球迷聚在球場外要球星的簽名。）

有時在電影中常會聽到「Please put your John Hancock here.」意思與Please sign here.（請在這簽名）一樣。這句慣用語的由來是源於John Hancock是美國獨立宣言的簽署人之一，後來引申為「簽名」的意思，因此one’s John Hancock指的就是「某人的簽名。」

「合約」最簡單的說法就是contract，常與動詞搭配，例如sign a contract（簽合約）、bid for a contract（投標合約）、end／terminate a contract（終止合約）、renew a contract（續約）、rescind a contract（撤銷合約），這些也都是在職場和多益測驗中常見的動詞。

More than ten companies have expressed their interest in bidding for the contract.
（超過10間公司表達有投標的意願。）

contractor當名詞可解釋為「承包商」，如果承包商再往下轉包，我們可以加個字首「sub-」，表示subcontractor（轉包商）。

各種意義的「合約」

合約或協議除了contract之外還有其他類似的詞，如pact、agreement、treaty。

The two neighboring countries have signed a free-trade pact.
（兩個鄰國簽訂了自由貿易協定。）

agreement則多解釋為「協定，協議」，通常是雙方經過討論或談判後同意的「協定」，巴黎氣候協定（Paris Climate Agreement）就是用這個字，國家、公司，甚至個人之間簽訂的協議也都可用agreement。

treaty是agreement的同義字，但是傾向於國際法中國家之間所簽的協定。由多國簽署，強調南極的永久和平用途、禁止軍事活動等協議的南極條約（The Antarctica Treaty）就是用這個字。梅西的合約除了contract之外，也可以用deal（交易）來形容，因為這是一項商業交易。

Lionel Messi’s transfer to Paris Saint-Germain included a payment in cryptocurrency fan tokens, the club confirmed on Thursday, providing another big-name endorsement for new digital assets … PSG said in a statement the tokens included in his "welcome package," or signing-on fee, had been provided by Socios.com, who are the club's fan token provider.(Reuters/ESPN, 8/12/21)
（巴黎聖日耳曼球隊在星期四證實梅西轉隊包含了加密貨幣PSG球迷幣，這也讓這個新形式的數位資產得到明星加持，PSG在聲明中說這些球迷幣是由Socios.com提供，並為梅西簽約金的一部分。）

big-name在這裡指「名人」，endorsement是「代言、背書」的意思，動詞為endorse， celebrity endorsement則解釋為「名人代言」。 asset（資產，財產）可以是有形或無形的，因此也可引申解釋為一個人的「優點、長處」。

For the past 20 years, Mr. Chambers has been a great asset to our company.
（過去20年來，Chambers先生一直是我們公司重要的資產。）

With the recent boom in the transportation sector, Wancho Corporation’s assets have doubled.
（隨著最近運輸業的榮景，Wancho公司的資產也翻倍。）

asset的反義字是liability「債務；（法律上）義務、責任」，或debt「負債，債務」。

The company has huge liabilities around 20 million euros.
（公司有大約2千萬歐元的鉅額負債。）

梅西加盟巴黎聖日耳曼球隊後，將與隊內的內馬爾和姆巴佩共組成世界頂級鋒線，豪華陣容也被預估為新賽季的奪冠熱門人選，就讓我們拭目以待球隊未來的佳績。

【多益模擬試題】

1. Cynox Inc. is currently _____ the effectiveness of the advertising campaign.
(A) assessing
(B) access
(C) inaccessible
(D) asset

2. _____ both parties reach an agreement, the contract will be drafted and signed.
(A) Although
(B) Aside from
(C) Once
(D) Despite

解析：

1. 正解(A)。本題是文法單字題，因為currently表示「現在、目前」，所以整句的時態為現在進行式。(A) 評估、(B) 通道、途徑、(C) 無法達到、(D) 資產。因此搭配上語意，只有(A) assess是正確答案。句意為「Cynox公司正在評估廣告活動的有效性。」

2. 正解(C)。本題是文法題，要選擇符合句意「_____雙方達成協議，（我們）就會起草和簽訂合約。」並且可以連結兩個句子的副詞。因(B)、(D) 後面無法引導句子， 故只有(C) Once是正確答案。

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