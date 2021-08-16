台東17日起2階段開放部分區域　可徒手方式自由撿拾漂流木

▲漂流木開放徒手方式自由撿拾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府公告自17日起至9月15日止將分2階段開放自由撿拾漂流木，民眾可進入公告之範圍內以徒手方式自由撿拾，但不開放使用機具。第1階段為8月17日起至31日止，開放該記號區域由設籍當地鄉、鎮、市之居民得撿拾；第2階段則為9月01日起至15日止，擴大開放對象為設籍於台東縣之當地居民；開放漂流木撿拾期間，縣府將與台東林區管理處將在中華大橋往活水湖方向橋下、台東林區管理處成功工作站及大武工作站等3處聯合設置林產物檢查站，撿拾之民眾需前往登記。

農業處表示，當地居民自由撿拾漂流木時，應隨身攜帶身分證作為證明。不具當地居民身分或未按公告範圍、期間撿拾者，將報當地警察機關依森林法條及刑法等相關規定辦理。如需以車輛載運，請以3.5噸（含）以下車輛載運前開公告所撿拾之漂流木，並以目視可及、不覆蓋斗篷或帆布等，載運至林產物檢查站進行檢查、登記作業，撿拾清理漂流木時，嚴禁使用機具(如怪手、推土機等)搬運、挖掘，如有損害林木、設施等，縣府將依法求償、究責。

農業處說明， 開放期間民眾可撿拾的漂流木不得裁切，且須符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或重量50公斤以下，無國有、公有、私有註記或烙印之漂流木，如屬貴重木須逐支登記，非貴重木可整批重量計列，請民眾完成撿拾後攜帶身分證件，主動到檢查站登記，領取拾得漂流木搬運登記表，保障所拾得漂流木所有權，就可以安心將漂流木帶回利用，未依規定到林產物檢查站查驗、登記後搬運，將面臨森林法第50、52條規定罰則，請民眾多加留意。

民眾在撿拾漂流木時，如漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報當地林管處或縣市政府運回保管，後續將依民法拾得漂流物規定，給予林產物價金十分之一做為報酬。臺東縣政府也提醒民眾，所撿拾的漂流木除自用外，如要販賣請務必到「台灣林產品生產追溯系統」(https://qrc.forest.gov.tw )申請登記，並取得追溯條碼後再行販售，同時也鼓勵民眾認明台灣木材標章，共同響應及支持合法國產木材。



若在公告期間，中央氣象局發布臺東縣列入陸上颱風警報或豪雨特報範圍，則此項公告將自動失效。

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