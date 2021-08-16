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台東開放漂流木撿拾　8／17～9／15徒手撿拾禁用機具

▲台東林管處公告，開放部分保安林漂流木以徒手方式自由撿拾。（圖／台東林管處提供，下同）

台東林管處公告，開放部分保安林漂流木以徒手方式自由撿拾。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東林區管理處公告，自8月17日至9月15日止分2階段開放部分保安林可自由撿拾漂流木，民眾可進入公告之保安林範圍海灘內以徒手方式自由撿拾，但不開放使用機具。

第1階段為8月17日起至08月31日止（每日上午9時至下午4時），開放設籍當地鄉、鎮、市之居民得撿拾及協助清理；第2階段為09月01日起至09月15日止（每日上午9時至下午4時），擴大開放對象為設籍於台東縣（市）之當地居民，開放漂流木撿拾期間，林管處將與台東縣政府聯合設置林產物檢查站，設置地點為中華大橋往活水湖方向橋下、成功工作站及大武工作站等3處。

▲台東林管處公告，開放部分保安林漂流木以徒手方式自由撿拾。（圖／台東林管處提供，下同）

大武地區保安林漂流木。

台東林管處表示，開放期間民眾可撿拾的漂流木不得裁切，且須符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或重量50公斤以下，無國有、公有、私有註記或烙印之漂流木，如屬貴重木須逐支登記，非貴重木可整批重量計列，請民眾完成撿拾後攜帶身分證件，主動到檢查站登記，領取拾得漂流木搬運登記表，保障所拾得漂流木所有權，就可以安心將漂流木帶回利用。未依規定到林產物檢查站查驗、登記後搬運，將面臨森林法第50、52條規定罰則，請民眾多加留意；如需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，車輛規格以3.5噸（含）以下為限，並請不要覆蓋斗篷或帆布等，以便辦理檢查及登記。

▲台東林管處公告，開放部分保安林漂流木以徒手方式自由撿拾。（圖／台東林管處提供，下同）

民眾在撿拾漂流木時，如漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報當地林管處或縣市政府運回保管，後續將依民法第八百十條拾得漂流物規定，給予林產物價金十分之一做為報酬。

▲台東林管處公告，開放部分保安林漂流木以徒手方式自由撿拾。（圖／台東林管處提供，下同）

台東林管處開放撿拾區示意圖。

台東林管處也藉此提醒民眾，所檢拾的漂流木除自用外，如要販賣請務必到「台灣林產品生產追溯系統」（https://qrc.forest.gov.tw）申請登記，並取得追溯條碼後再行販售，同時也鼓勵民眾認明台灣木材標章，共同響應及支持合法國產木材。

台東林管處特別呼籲民眾，如發現有擅撿漂流木或載運貴重漂流木之不法情事，請撥打24小時通報專線台東縣民服務專線1999、林務局0800-000-930或撥打110報案，共同保護國家資產。

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