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無牌客貨車停路邊可疑！台東警埋伏5小時　查獲327公斤紅檜木

▲警方在客貨車附近埋伏守候5小時，終於等到車主來開車。（圖／台東縣警察局提供，下同）

警方在客貨車附近埋伏守候5小時，終於等到車主來開車。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

颱風挾帶豪雨剛過，就有民衆竊取珍貴漂流木！10日上午台東卑南山里垃圾掩埋場附近，停放一輛未掛車牌客貨車吸引員警注意，機警的員警懷疑車上載有漂流木，經在附近埋伏守候5小時後，終於等到男性車主出現，員警立刻上前欄查，果然在車內查獲總重327公斤的一級林木紅檜，男子被依違反森林法、竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。

▲警方在客貨車附近埋伏守候5小時，終於等到車主來開車。（圖／台東縣警察局提供，下同）

在車內查獲直徑約長達1.5公尺，總重327公斤的紅檜漂流木。

台東警察分局初鹿派出所與保七總隊第九大隊台東分隊員警，10日上午10時許，在卑南鄉嘉豐村山里垃圾掩埋場附近，發現一輛未懸掛車牌之自小客貨車停放於路邊，車上載運著疑似為一級林木的漂流木，直徑約長達1.5公尺左右，行跡可疑。

▲警方在客貨車附近埋伏守候5小時，終於等到車主來開車。（圖／台東縣警察局提供，下同）

員警不動聲色見在附近埋伏守候將近5小時，才終於等到嫌疑人前來開車，機不可失員警立即將該車攔停並上前盤問，同時通知台東林區管理處到場勘察，經判定為一級林木紅檜木，總重327公斤，全案調查後依違反森林法、竊盜罪嫌移送臺東地檢署偵辦。

台東警察分局表示，受颱風外圍環流影響，山區降雨量極大，易造成林地土石崩塌，林木遭沖刷至河川、海岸等地區，形成漂流木。漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，在未經公告開放自由撿拾前，不得任意撿拾，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。

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