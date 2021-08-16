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華爾街日報：阿富汗機場至少3人遭槍殺！　倒臥航廈外

▲▼ 阿富汗喀布爾國際機場湧現逃難人潮。（圖／路透）

▲阿富汗喀布爾國際機場湧現逃難人潮。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

華爾街日報16日報導，阿富汗喀布爾國際機場16日上午至少有3人遭到槍擊身亡。多名目擊者稱，有多人倒臥在航廈外，現場留有血跡。另據路透社的說法，機場的混亂情況造成至少5人死亡。

依據推特目前正在流傳的畫面，至少3人倒在地上，一動也不動，個人物品散落在一旁地上。

文中提到，隨著阿富汗政府15日垮台，美軍接手喀布爾國際機場的安全管制，並在機場一側的軍事部門，進行大批外交官及公民撤離作業。隨後，美軍擴及使用大批阿富汗人所在的一般民用航廈。

路透社引述目擊者說法指出，有5具屍體被運上車帶走，目前還不清楚死者的死因是受到槍擊或是踩踏事件。

事實上，塔利班攻入阿富汗之後，數萬名阿富汗當地人因擔憂自身性命安全，湧入機場，希望能搭到班機離境。但依據稍早消息，機場已因為現場太過混亂，所有在喀布爾起飛的商業航班全數取消。一名西方官員透露，稍早有數百名阿富汗人衝破防線，試圖登上一架C-17運輸機，美軍成員為了制止群眾，對空鳴槍。

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