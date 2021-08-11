陸教育「雙減」政策15日督導一次　建「曝光台」問責整改不力單位

▲大陸推行教育「雙減」政策，對補教業帶來巨大衝擊。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育部今（11）日透過官網發布消息指，為督促各地切實貫徹落實中辦國辦《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（雙減政策），日前，國務院教育督導委員會辦公室印發專門通知，擬對各省「雙減」工作落實進度每半月通報一次。

▲教育「雙減」政策要求地方每15日匯報一次執行進度。（圖／CFP）

《通知》指出，各省自2021年8月30日起，每月15日和30日前，報送「雙減」工作落實進度，國務院教育督導委員會辦公室在匯總分析後形成專項督導半月通報。

通報重點是各地作業時間達標學校情況、課後服務時間達標學校情況、學科類培訓機構壓減情況、違規培訓廣告查處情況和群眾舉報問題線索核查情況等。

《通知》強調，為加大工作督促力度，推動問題及時整改，國務院教育督導委員會辦公室將建立「雙減」曝光台，對該落實、能落實而不落實的工作，或經多次通報仍整改不到位的典型問題，直接在媒體上曝光，並依據《教育督導問責辦法》啓動相關問責程序。

據了解，大陸為整頓義務教育學生學習亂象，提出《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（雙減政策），除降低學生在校作業負擔及減少課後輔導時間外，受到最大衝擊的便是校外培訓機構（課輔班）。

雙減政策禁止超前培訓、提供境外教育課程及寒暑假的學科營隊，還要求各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，學科類培訓機構一律不得上市融資等。

▲大陸補教業龍頭新東方啟動素質教育拼轉型。（圖／CFP）

雙減政策一出，對大陸補教業，尤其是面向義務教育階段學生的業者產生極大衝擊，包括補教業龍頭新東方在內的教育股應聲重挫，新東方在港股近一個月股價甚至從50.15跌至16.50。對此，新東方教育科技集團創辦人俞敏洪宣布啟動素質成長中心升級，力圖轉型止血。

專家分析，在雙減政策推出的陣痛期，教培機構將朝職業教育、素質教育等方向轉型，尋求突破口，同時，成人教育中的留學考研、語言培訓、公務員及職業考試等業務將成為業者破繭而出的關鍵。