大陸 大陸焦點 特派現場

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人陳斌華10日在記者會上批評台灣封鎖社群媒體「小紅書」是刻意製造「訊息繭房」，不讓人民暸解大陸。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑11日表示，對岸發言人被問到怎麼不開放臉書時，就一直吞吞吐吐講不出話來，「聽君一席話，還是一席話」。

梁文傑在陸委會例行記者會上提到，針對小紅書的處置，是內政部、警政署對打擊詐騙的處置，跟兩岸政策、兩岸關係都無關。

梁文傑解釋，幾個在台市占率比較大的平台，比如Meta、Google、Line等，當發生詐騙案時，台灣警方都找得到窗口，能夠要求下架或刪除詐騙訊息，開罰時也知道罰單能寄到哪。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑說，Meta、Google、Line基本上都有遵循打詐條例的規定，但小紅書沒有，所以警方在處理詐騙案件時，不知道要跟誰聯絡，要開罰也不知道要罰誰。

梁文傑提到，根據警政署提供的數據，去年1月到今年11月，涉及小紅書的詐騙案有1706件，這些完全沒辦法跟小紅書溝通，要求配合調查，「這樣的狀況，政府機關應該做出處置，並不是針對哪個國家的APP。」

梁文傑強調，對岸一直要把這件事講成刻意製造「訊息繭房」，不讓台灣人民瞭解大陸的真相，但大家也在國台辦記者會看到了，當對岸的發言人被問到怎麼不開放臉書時，就一直吞吞吐吐講不出話來，「講了半天，『聽君一席話，還是一席話。』」

梁文傑還說，「所以這無關兩岸政策，就是純粹針對打詐的處置，希望國人能支持政府的作為。」

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20251210（圖／記者陳冠宇攝）

12/09 全台詐欺最新數據

禁小紅書、推小橘書　學者分析綠營策略：「請君入甕」強化抗中

內政部近日公布，因「小紅書」資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，未配合法規要求，政府將對該App發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年。對此，學者鈕則勳10日表示，詐騙與國安理由根本不是問題核心，綠軍思維很明顯，仍然希望強化抗中牌運用，這有「請君入甕」的策略考量，藍軍只要猛攻，抗中牌的操作便可以與1.25兆軍購沒有排入立法院程序委員會，與小橘書的議題搭配運作，強化抗中能量。

國台辦陸委會梁文傑小紅書開放臉書

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

