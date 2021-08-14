　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇詣倫／當沖降稅恐讓股市變賭場

▲▼台北股市大跌 一度重挫300多點。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「當沖證券交易稅減半」的設計，因交易成本的降低，讓更多人得以輕易進入證券交易市場，稍有不慎恐信用破產。（圖／記者屠惠剛攝）

買賣股票的證券交易市場是個極度敏感的地方，往往一點風吹草動，便令交易市場大漲或大跌。正如近期，財政部釋出了「證券交易當沖的稅捐減半優惠」有可能不再延續的消息，便把多數投資人嚇出一身冷汗，大盤指數也因此連續多天「下跌」，反映出部分投資人的焦慮。

其實，在許多專業投資人及學者眼中，當沖的制度早已不復原來目的，而質變為投機，甚至把證券交易市場變成國家做莊且唯一合法的「賭博中心」。何謂「當沖」？跟一般玩法有何不同？「當沖證券交易稅減半」的壞處又是什麼？且聽以下娓娓道來。

一般證券交易的玩法

台灣證券交易市場的交易時間，為週間的早上9點到下午1點半，9點開始交易稱為「開盤」，爾後1點半交易截止則稱為「收盤」，在這四個半小時期間，許多投資人（外國資金、本土資金以及散戶）在此大顯身手，一來一往的交易過程，都充滿著人們的發財夢。

實際上，股票交易的原理並非確實的表彰一間公司的實際價值，而是投資人心裡賦予那間公司的價值。舉例來說：假設台積電現在一股600元，買賣雙方都預料到未來一年台積電將有一股700元的價值，那麼賣方就有可能以650元賣出，買方則以650元買入。此時對於賣方來說，未來700元的價值究竟是否會兌現，基於未來的不確定性，從而保守地以650元賣出，仍有50元的價差；對買方來說，假使未來真的有700元的價值，現以650元買入，仍有50元的潛在獲利空間，因此雙方便各自心甘情願地用650元成交。

股票價格其實就是大家對於一間公司未來的期待，政府為免大眾過度瘋狂，讓股票一天價格飆漲或崩跌，對於每一股票都設定有一天只能漲、跌昨日收盤價格10％的限制（漲到今天的上限稱為漲停，反之則稱為跌停）。再以台積電舉例，假設昨天收盤在600元，今天就會以600元開盤，漲停價為600往上加10％等於660元，跌停價則為540元。

什麼是「當沖」

在說明當沖之前，讀者要先有一個基本認知，就是股票交易成功不會立即從帳戶內扣款，是在交易後兩天（俗稱T+2）扣款，也因此如果某人在1月23日成交股票，在1月25日戶頭的交易款才會被扣除。換言之，「成交當天因為不會扣款，所以帳戶不須要有錢」（請大家牢記這句話）。

早期，證券交易市場不允許投資人今天買股票、當天就賣掉，導致無論如何，戶頭一定要有錢才能買賣。簡單來說：1月23日成交股票，1月24日才能賣出，代表1月25日會被扣款，1月26日錢才會回來，所以「1月25日帳戶一定要有錢」，否則投資人會被申報違約交割，承受一輩子信用破產的金融風險。

漸漸地，投資人的股票週轉率（買進到賣出的時間）愈來愈短，政府在認定我國證券交易市場、投資人已漸趨成熟後，於是開放大眾可以天買股票、當天就賣掉。這種操作方式稱為「當沖」──原本的美意是要讓不小心下錯單或誤判投資情勢的投資人，可以當天沖銷（賣掉），不用抱股過夜，而有夜長夢多的風險。

當沖的交易成本

目前，政府並未對買賣股票所得獲利課徵證券交易所得稅，對投資股票市場來說，有兩筆必然的花費：

1. 券商手續費：買賣股票是以電腦或手機透過自己申辦的證券交易商（簡稱券商）下單購買，當然券商不是吃素的，既然提供軟體服務，那一定要向下單者抽成，這樣的花費稱為「手續費」。股票手續費公定價格是成交價格的0.1425％，買進和賣出股票時各要收取一次，所以如果甲購買價值100萬的股票，要付給券商1,425元；半年後以120萬賣出，則要付給券商1,710元，共3,135元。

2. 證券交易稅：證券交易稅是國家對於資金買賣股票時課徵的交易稅，跟前面的手續費不同，只有在賣出時才會課徵，為成交價格的0.3％。承上，甲在120萬賣出股票時，繳給國家的證券交易稅即為3,600元。

因此，甲的獲利計算：以120萬賣出，扣掉購入成本100萬，再扣掉交易成本──手續費加上證券交易稅共6,735元，實際的獲利是193,265。不過，若是發生在「當沖」，國家顧及投資人應該是下錯單或者誤判情勢，故給予證券交易稅「減半」（變為成交價格0.15％）的優惠。

當沖的賭場風暴

當沖的特色在於，股票同一天買賣，所以兩天後戶頭會瞬間扣款再匯回（等於沒變動），投資人損失的只會有券商手續費跟證券交易稅，在一開始當沖的制度設計下，此時投資人的損失理論上會最少。

然而，基於股票市場一天漲跌幅10％的設計，當沖最極端時，會有以下狀況：乙在今天購入100萬的股票，收盤前以漲停價110萬賣出，扣掉手續費加上交易稅共4,643元，因此乙在同一天獲利為：10萬－4,643元，為95,357元。依據本文上面提到的扣款規則，乙的戶頭可以根本沒錢，兩天後還會憑空冒出95,357元。

再極端一點，乙如果下單1,000萬，兩天起戶頭憑空冒出的就將近100萬元。此種戶頭根本不用錢就能瘋狂獲利的當沖，稱為「無本當沖」，也是所有股民最瘋狂的玩法。

但為什麼說當沖風險很高，如同賭場一般呢？我們換個失敗的案例：丙在得知前面乙的暴賺經驗後躍躍欲試，即使帳戶一毛錢都沒有，也瘋狂購買了1,000萬的股票（回憶前面說的話：成交當天因為不會扣款，所以帳戶不須有錢），希望如同乙一樣，兩天後會有將近100萬的暴利。可惜天不從人願，丙在下單後，股價如同搭乘雲霄飛車一般「直奔跌停」，丙灰頭土臉得在900萬狼狽賣出。

此時，丙不僅沒有獲利，還賠掉買賣價差100萬元，加上手續費及交易稅合起來40,575元的支出，總共要吐出104萬575元。重點來了，丙戶頭一毛錢都沒有，兩天後又怎能扣款呢？他只能兩手一攤讓銀行扣不到錢，被申報違約交割而一輩子信用破產，甚至吃上官司。

更加極端的狀況是，因抵達跌停價格時，就是一堆人要賣卻沒人要買的窘境，要是丙1,000萬的股票賣不出去（當沖沖不掉），兩天後違約交割的金額便是從1,000萬起跳。

藉由以上的慘案可以發現，當沖制度已讓許多人不理智地懷抱一夜致富的期待。如果大家都以這樣投機的心態進入投資股票市場，不少股民都會面臨違約交割而信用破產的風險，這也將導致我國的證券交易市場失序。而「當沖證券交易稅減半」的設計，更會因交易成本的降低，讓更多人輕易地投入瘋狂獲利的美夢，最終恐落得跟丙一樣信用破產。在此呼籲，財政部應盡快停止「當沖證券交易稅減半」的優惠，雖然短期會導致證券市場下跌，長痛不如短痛，別到金融失序後才討論對策，為時已晚。

▲▼ 法律白話文運動●蘇詣倫，台大法律研究所財稅法組在學生，熱衷於關注時事議題，偶爾寫寫文章，希望能藉由網路的便捷傳達自己的價值觀，在讀者心中如果能激起共鳴，便是最大的成就。以上言論不代表本報立場。

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
快訊／第6輪打高端疫苗　3類施打對象出爐！
快訊／增3例本土「新北2例、台北1例」　2人居隔後驗出陽性
快訊／今日增3例本土　另增2例死亡
LIVE／第六輪高端給誰打？　陳時中最新說明
快訊／台中夫妻吵架後縱火！　妻全身90%燙傷
康醫師為何一直證明有偷吃許藍芳？　鄉民揭可怕心態
「七夕8禁忌」一次看　穿破衣、吃牛肉衰整年！
7年級生「沒紓困、沒疫苗」對蔡英文失望！　他曝：都跑到這1黨
他隱居洞穴20年「為打疫苗」下山！　馬斯克發文驚嘆
囂張野馬男炫「要不是我救她早就是植物人」　21歲女騎士命危

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

金管會當沖降稅立場不變！傾向延長5年　持續和財政部溝通

5月當沖開戶數衝破309萬　1年激增逾90萬

立委批股市變賭場「當沖降稅延不延？」　財政部審慎評估

謝金河憂當沖降稅延長恐讓「台股成賭場」　金管會兩點回應！

台股開戶年輕化！20至30歲增加近7%　年輕股民最愛這一檔

謝金河：台股爆天量「當沖佔63％」不正常　像是超級大賭場！

蘇詣倫／當沖降稅恐讓股市變賭場

鍾羽柔／《監獄行刑法》修法施行週年：監所處遇的轉變、疑慮與展望

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

披薩盒太大！機車「出奇招載送」後座乘客倒坐他嚇壞：好尷尬...

蘇詣倫／當沖降稅恐讓股市變賭場

鍾羽柔／《監獄行刑法》修法施行週年：監所處遇的轉變、疑慮與展望

快訊／昨逾13萬人接種！　疫苗覆蓋率達38.77%

快訊／第6輪打高端三類對象出爐！36歲以上民眾可打

安倍晉三緬懷李登輝　「悼憶他和藹笑臉及有力握手」

《小學堂》小西瓜近況曝光！「升大五新身分」網讚爆：有頭腦又漂亮

快訊／增3例本土「新北2例、台北1例」　2人居隔後驗出陽性

王子恢單後首個情人節　老弟邱宇辰陪他「想念心中那個人」

快訊／今日增3例本土、另增2例死亡

溫德漢姆次輪潘政琮晉級暫並列56名　衝刺聯邦快遞杯季後賽

4500元租北市「神奇旺宅」　房東出奇招！2天找到新房客

澳洲駐台代表心中有台灣　中文名字「怡」藏愛台玄機

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

法律熱門新聞

蘇詣倫／當沖降稅恐讓股市變賭場

蘇友辰／太極門冤稅不能「稅稅平安」

5男關一起　牢房竟變炮房

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

鍾羽柔／監所處遇的轉變、疑慮與展望

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

狼警性侵當事人　二審判4年半

給說法／賣場控顧客偷竊可搜包嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

住屋漏水相關法律問題

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

給說法／你知道自己被限制出境嗎

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

更多熱門

相關新聞

詐騙投資群組頻傳　金管會再度示警！

詐騙投資群組頻傳　金管會再度示警！

金管會日前已示警，但仍有外界反映，不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立詐騙群組，誘騙投資人進行投資，金管會今（13）日再次提醒，投資人投資理財前務必停看聽，注意風險，審慎確認所做投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身投資權益及保障財產安全。

8／18、19領袖對談線上看

8／18、19領袖對談線上看

鍾羽柔／監所處遇的轉變、疑慮與展望

鍾羽柔／監所處遇的轉變、疑慮與展望

拉法葉佣金案　檢方成功扣押汪傳浦4億美金

拉法葉佣金案　檢方成功扣押汪傳浦4億美金

成大醫院喋血案　林光宇判刑2年10月定讞

成大醫院喋血案　林光宇判刑2年10月定讞

關鍵字：

法律司改人權蘇詣倫法律白話文運動當沖當沖降稅投資證券破產證券交易稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

女星買1200威力彩「中獎了」！

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

外送箱沒蓋上！隔天長出一球萌毛

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包

快訊／「野馬車主」栽了　跑車撞到整台報銷

柯以柔離婚卡3年…郭宗坤「超慘近況曝光」

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

月給人妻22萬仍不夠　醫生崩潰

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面