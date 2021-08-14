蘇詣倫／當沖降稅恐讓股市變賭場

▲「當沖證券交易稅減半」的設計，因交易成本的降低，讓更多人得以輕易進入證券交易市場，稍有不慎恐信用破產。（圖／記者屠惠剛攝）

買賣股票的證券交易市場是個極度敏感的地方，往往一點風吹草動，便令交易市場大漲或大跌。正如近期，財政部釋出了「證券交易當沖的稅捐減半優惠」有可能不再延續的消息，便把多數投資人嚇出一身冷汗，大盤指數也因此連續多天「下跌」，反映出部分投資人的焦慮。

其實，在許多專業投資人及學者眼中，當沖的制度早已不復原來目的，而質變為投機，甚至把證券交易市場變成國家做莊且唯一合法的「賭博中心」。何謂「當沖」？跟一般玩法有何不同？「當沖證券交易稅減半」的壞處又是什麼？且聽以下娓娓道來。

一般證券交易的玩法

台灣證券交易市場的交易時間，為週間的早上9點到下午1點半，9點開始交易稱為「開盤」，爾後1點半交易截止則稱為「收盤」，在這四個半小時期間，許多投資人（外國資金、本土資金以及散戶）在此大顯身手，一來一往的交易過程，都充滿著人們的發財夢。

實際上，股票交易的原理並非確實的表彰一間公司的實際價值，而是投資人心裡賦予那間公司的價值。舉例來說：假設台積電現在一股600元，買賣雙方都預料到未來一年台積電將有一股700元的價值，那麼賣方就有可能以650元賣出，買方則以650元買入。此時對於賣方來說，未來700元的價值究竟是否會兌現，基於未來的不確定性，從而保守地以650元賣出，仍有50元的價差；對買方來說，假使未來真的有700元的價值，現以650元買入，仍有50元的潛在獲利空間，因此雙方便各自心甘情願地用650元成交。

股票價格其實就是大家對於一間公司未來的期待，政府為免大眾過度瘋狂，讓股票一天價格飆漲或崩跌，對於每一股票都設定有一天只能漲、跌昨日收盤價格10％的限制（漲到今天的上限稱為漲停，反之則稱為跌停）。再以台積電舉例，假設昨天收盤在600元，今天就會以600元開盤，漲停價為600往上加10％等於660元，跌停價則為540元。

什麼是「當沖」

在說明當沖之前，讀者要先有一個基本認知，就是股票交易成功不會立即從帳戶內扣款，是在交易後兩天（俗稱T+2）扣款，也因此如果某人在1月23日成交股票，在1月25日戶頭的交易款才會被扣除。換言之，「成交當天因為不會扣款，所以帳戶不須要有錢」（請大家牢記這句話）。

早期，證券交易市場不允許投資人今天買股票、當天就賣掉，導致無論如何，戶頭一定要有錢才能買賣。簡單來說：1月23日成交股票，1月24日才能賣出，代表1月25日會被扣款，1月26日錢才會回來，所以「1月25日帳戶一定要有錢」，否則投資人會被申報違約交割，承受一輩子信用破產的金融風險。

漸漸地，投資人的股票週轉率（買進到賣出的時間）愈來愈短，政府在認定我國證券交易市場、投資人已漸趨成熟後，於是開放大眾可以今天買股票、當天就賣掉。這種操作方式稱為「當沖」──原本的美意是要讓不小心下錯單或誤判投資情勢的投資人，可以當天沖銷（賣掉），不用抱股過夜，而有夜長夢多的風險。



當沖的交易成本

目前，政府並未對買賣股票所得獲利課徵證券交易所得稅，對投資股票市場來說，有兩筆必然的花費：

1. 券商手續費：買賣股票是以電腦或手機透過自己申辦的證券交易商（簡稱券商）下單購買，當然券商不是吃素的，既然提供軟體服務，那一定要向下單者抽成，這樣的花費稱為「手續費」。股票手續費公定價格是成交價格的0.1425％，買進和賣出股票時各要收取一次，所以如果甲購買價值100萬的股票，要付給券商1,425元；半年後以120萬賣出，則要付給券商1,710元，共3,135元。

2. 證券交易稅：證券交易稅是國家對於資金買賣股票時課徵的交易稅，跟前面的手續費不同，只有在賣出時才會課徵，為成交價格的0.3％。承上，甲在120萬賣出股票時，繳給國家的證券交易稅即為3,600元。

因此，甲的獲利計算：以120萬賣出，扣掉購入成本100萬，再扣掉交易成本──手續費加上證券交易稅共6,735元，實際的獲利是193,265。不過，若是發生在「當沖」，國家顧及投資人應該是下錯單或者誤判情勢，故給予證券交易稅「減半」（變為成交價格0.15％）的優惠。

當沖的賭場風暴

當沖的特色在於，股票同一天買賣，所以兩天後戶頭會瞬間扣款再匯回（等於沒變動），投資人損失的只會有券商手續費跟證券交易稅，在一開始當沖的制度設計下，此時投資人的損失理論上會最少。

然而，基於股票市場一天漲跌幅10％的設計，當沖最極端時，會有以下狀況：乙在今天購入100萬的股票，收盤前以漲停價110萬賣出，扣掉手續費加上交易稅共4,643元，因此乙在同一天獲利為：10萬－4,643元，為95,357元。依據本文上面提到的扣款規則，乙的戶頭可以根本沒錢，兩天後還會憑空冒出95,357元。

再極端一點，乙如果下單1,000萬，兩天起戶頭憑空冒出的就將近100萬元。此種戶頭根本不用錢就能瘋狂獲利的當沖，稱為「無本當沖」，也是所有股民最瘋狂的玩法。

但為什麼說當沖風險很高，如同賭場一般呢？我們換個失敗的案例：丙在得知前面乙的暴賺經驗後躍躍欲試，即使帳戶一毛錢都沒有，也瘋狂購買了1,000萬的股票（回憶前面說的話：成交當天因為不會扣款，所以帳戶不須有錢），希望如同乙一樣，兩天後會有將近100萬的暴利。可惜天不從人願，丙在下單後，股價如同搭乘雲霄飛車一般「直奔跌停」，丙灰頭土臉得在900萬狼狽賣出。

此時，丙不僅沒有獲利，還賠掉買賣價差100萬元，加上手續費及交易稅合起來40,575元的支出，總共要吐出104萬575元。重點來了，丙戶頭一毛錢都沒有，兩天後又怎能扣款呢？他只能兩手一攤讓銀行扣不到錢，被申報違約交割而一輩子信用破產，甚至吃上官司。

更加極端的狀況是，因抵達跌停價格時，就是一堆人要賣卻沒人要買的窘境，要是丙1,000萬的股票賣不出去（當沖沖不掉），兩天後違約交割的金額便是從1,000萬起跳。

藉由以上的慘案可以發現，當沖制度已讓許多人不理智地懷抱一夜致富的期待。如果大家都以這樣投機的心態進入投資股票市場，不少股民都會面臨違約交割而信用破產的風險，這也將導致我國的證券交易市場失序。而「當沖證券交易稅減半」的設計，更會因交易成本的降低，讓更多人輕易地投入瘋狂獲利的美夢，最終恐落得跟丙一樣信用破產。在此呼籲，財政部應盡快停止「當沖證券交易稅減半」的優惠，雖然短期會導致證券市場下跌，長痛不如短痛，別到金融失序後才討論對策，為時已晚。

●蘇詣倫，台大法律研究所財稅法組在學生，熱衷於關注時事議題，偶爾寫寫文章，希望能藉由網路的便捷傳達自己的價值觀，在讀者心中如果能激起共鳴，便是最大的成就。以上言論不代表本報立場。