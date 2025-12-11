雙城論壇只辦2天！梁文傑：市長的工作每天都非常繁忙

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台北上海雙城論壇將於12月27、28日舉行，傳出日程大幅壓縮至兩天一夜，是因為受到政治氛圍影響。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑11日表示，蔣萬安市長如果想要的話，也可以像馬英九前總統去個10幾天，但相信蔣市長不會這樣做，「因為市長的工作每天都非常繁忙。」

梁文傑在例行記者會上提到，他們收到的申請案確實就是27、28日兩個日期，至於時間為什麼壓縮成兩天，台北市政府應該是有市政上的考慮，跟台北市議會的會期可能也有關係，所以沒有特別的評論。

對於給台北市政府的提醒，梁文傑說，第一，要聚焦於市政交流；第二，如果行程有變動，要事先告知；第三，他們會列出一些兩岸條例裡的相關規定，譬如不可以在未經中央政府同意的狀況下簽署協議等，「台北市政府都非常清楚相關規定，所以就不用多做說明。」

▼台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）



對於記者追問日程壓縮至兩天一夜是否受到政治氛圍影響，梁文傑認為，應該沒有人規定雙城論壇要開幾天，蔣萬安市長如果想要的話，也可以像馬英九前總統去個10幾天，其實沒有人規定，但相信蔣市長不會這樣做，「因為市長的工作每天都非常繁忙，要考慮選民的期待、市政的壓力，所以我想他不是去考慮什麼政治氛圍。」

另外，對於MOU的內容，梁文傑解釋，水治理方面的一開始就沒有什麼特別的意見，比較有問題的是跟勞動部有關的職業訓練，勞動部10月20日把修正意見給台北市政府，台北市政府的回函基本上和勞動部的沒有什麼差異，所以勞動部也在11月28日回覆OK，「所以MOU沒有太多問題。」