大陸 大陸焦點 特派現場

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

▲陸美女網紅用醋泡任何食物「畸形吃播」遭官方封禁。（圖／翻攝微博）

▲陸美女網紅用醋泡任何食物「畸形吃播」遭官方封禁。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸多平台近日全面封禁擁有逾70萬粉絲的吃播博主「陳晨辰（喝醋版）」，原因是其長期發表醋泡口香糖、魚油、健胃消食片等「畸形吃播」內容，遭外界質疑存在不良示範。她一度發聲稱將整改內容，然而，其小紅書帳號隨後也遭禁言並清空內容，引起外界熱議。

▲陸美女網紅用醋泡任何食物「畸形吃播」遭官方封禁。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，12月11日，抖音、快手先後封禁博主「陳晨辰（喝醋版）」帳號。她當晚在小紅書發影片回應，表示今後不再發布獵奇食物內容，並會在吃播畫面標註「請勿模仿」。她自稱是就讀於山東煙台某本科院校的大四學生，拍攝地點多在宿舍，吃醋與嘗試奇怪食物是個人喜好，部分題材來自粉絲投稿。

然而，當晚9時許，該小紅書帳號已因違規遭平台禁言，連同回應影片在內的全部作品皆被清空。此前，多家社群媒體合計超過70萬粉絲的陳晨辰，曾以醋泡口香糖、魚油、健胃消食片等極端吃法吸引大量流量。

▲陸美女網紅用醋泡任何食物「畸形吃播」遭官方封禁。（圖／翻攝微博）

今（2025）年6月一支「醋泡口香糖」影片在快手、抖音等平台獲39.1萬點讚，畫面中，她將整瓶口香糖加醋後食用並喝下剩餘醋汁。有網友指出畫面疑似顯示她將口香糖吞下，其後發表的「醋泡魚油」、「胃藥配醋」等影片也累計獲得逾十萬次點讚，甚至部分觀眾在評論區表示想效仿。

她還曾拍攝人中白、狗尾巴草、蟑螂（中藥材）等內容，並使用「異食癖」標籤，引起部分刷到影片的觀眾不適和食安疑慮。有網友向平台檢舉，但相關影片長期未下架。事件曝光後，抖音、快手迅速封禁其帳號，下架多支爭議影片，但櫥窗商品一度仍正常銷售。

12/10 全台詐欺最新數據

