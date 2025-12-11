　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸金剛石產業鏈形成規模　「培育鑽石」價格腰斬受年輕人追捧

▲大陸金剛石產業鏈。（圖／翻攝央視）

▲打磨金剛石而成的「培育鑽石」戒指。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

人造金剛石產業技術在大陸迅速發展，其中，「培育鑽石」價格大幅下跌，2025年零售量更佔據全球鑽石珠寶市場逾四成。與價格昂貴的天然鑽石相比，培育鑽石僅為其五分之一甚至更低，吸引大量年輕族群選購。隨著用途延伸至光伏（太陽能光電，下同）、半導體等高端製造領域，人造金剛石正從珠寶平替走向戰略級材料。

▲大陸金剛石產業鏈。（圖／翻攝央視）

▲金剛石。（圖／翻攝央視）

《央視財經》報導，天然的金剛石是自然界中最堅硬的物質，而石墨經過高溫、高壓也可以形成人造金剛石。目前，我國的人造金剛石產業規模全球領先，下游產品日益豐富。既有「天然鑽石平替」的培育鑽石，還有用於工業加工材料等領域的金剛石製品。

▲大陸金剛石產業鏈。（圖／翻攝央視）

▲隨著金剛石產業鏈成熟，大陸部分年輕人選擇購買非天然的培育鑽石製品。（圖／翻攝央視）

河南南陽一家培育鑽石門市店員表示，培育鑽石的淨度與顏色可與天然鑽石媲美，肉眼難以分辨，但售價僅為天然鑽石的二成甚至更低，因此吸引大量年輕消費者。

數據顯示，培育鑽石零售價已從高峰腰斬超過50％，一克拉高品質鑽石從2020年約8000元（人民幣，下同）降至目前約3500元，而天然鑽石仍需四萬元以上。直至2025年，培育鑽石已佔全球鑽石珠寶銷量逾四成，較2019年成長八倍。

南陽中南鑽石門店負責人張長雲指出，培育鑽石市場近兩年快速擴張，七成顧客為年輕人，產品設計多樣化使銷售額同比翻倍。河南方城也已形成完整產業鏈，涵蓋晶種培育、合成、切割加工等全流程。

▲大陸金剛石產業鏈。（圖／翻攝央視）

▲金剛石可應用在新科技製造業上。（圖／翻攝央視）

除珠寶外，金剛石因硬度極高，被視為「工業的牙齒」，應用在切割、研磨、鑽探等領域。隨著技術突破，人造金剛石正由低端加工走向光伏、半導體等高端製造。在方城一家工廠內，高溫高壓合成的微米級金剛石單晶，主要用於矽片切割與石材加工。

在鄭州的超硬材料企業，各式金剛石工具正持續量產中，包括半導體碳化矽晶圓加工所需的減薄砂輪等。該企業主管透露，國產人造金剛石工具目前在切割精度、壽命與效率上均達國際先進水準，廣泛用於航太與電子等精密製造，2024年超硬材料及製品的工業總產值約1000億元。

▲大陸金剛石產業鏈。（圖／翻攝央視）

▲大陸金剛石產業鏈已具規模。（圖／翻攝央視）

金剛石同時具備極佳散熱能力，導熱效率為銅的約五倍、鋁的八倍。大陸已有多家企業著手佈局新興產業散熱材料的研發，可支援算力、大數據等領域。國機金剛石（河南）有限公司總經理王偉濤指出，隨著長晶技術成熟、人造金剛石成本下降，其民用化只是時間問題。

相關產業研發人員強調，當金剛石雜質含量降低到一定程度，即可形成透明的光學窗口片，兼具導熱與透光性，是極端環境下的理想材料，相關替代市場規模可達數百億元，若純度進一步提升，人造金剛石作為半導體基板的潛力也將全面釋放。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三重「2000坪」CITYLINK將開幕！　首波19品牌搶先
台灣國產車　2025銷售冠亞軍提前出爐！
快訊／助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化
2女「口吞塞肛」115顆毒球！　入境台灣秒送醫
曾喊「不會倒」！預售屋爛尾2戶苦主慘套牢
麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　官網緊急發公告
台正妹自帶鍋子！日本飯店煮和牛　網全炸鍋：丟人現眼
獨／富二代3P電擊性虐女友致死！　假釋後又出事被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

被實名檢舉「逃漏稅」！　5000萬美妝正妹陸網紅遭罰3664萬元

朋友送的！他過海關突警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

陸再提醒公民避免赴日本！理由變「恐有更大地震」

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣　0度線跨長江降溫超10度

陸「水銀體溫計」將停產！民眾瘋狂囤貨　替代品甩到手酸溫度降不下來

陸金剛石產業鏈形成規模　「培育鑽石」價格腰斬受年輕人追捧

陸男飛無人機意外拍到「崖洞乾屍」！驚見手指與頭顱　死者身分曝

邊爬山邊看手機？他腳下突崩落「墜40公尺深谷」　驚悚畫面曝

寒流已「出貨」！　中國多地氣溫將「創下半年來新低」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

被實名檢舉「逃漏稅」！　5000萬美妝正妹陸網紅遭罰3664萬元

朋友送的！他過海關突警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

陸再提醒公民避免赴日本！理由變「恐有更大地震」

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣　0度線跨長江降溫超10度

陸「水銀體溫計」將停產！民眾瘋狂囤貨　替代品甩到手酸溫度降不下來

陸金剛石產業鏈形成規模　「培育鑽石」價格腰斬受年輕人追捧

陸男飛無人機意外拍到「崖洞乾屍」！驚見手指與頭顱　死者身分曝

邊爬山邊看手機？他腳下突崩落「墜40公尺深谷」　驚悚畫面曝

寒流已「出貨」！　中國多地氣溫將「創下半年來新低」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

王力宏捐助百位孩童「又當爸」了！　當場激動落淚…多年暖舉曝光

女神降臨彰化「永靖謝平安」！李多慧手作刈包體驗會 最後名額倒數

吃滷肉飯「加上1配料」他喊很搭！　一票看傻眼：支持提告

Google智慧眼鏡預計2026問世　整合Gemini挑戰Meta霸主地位

2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價　00982A填息達陣

被實名檢舉「逃漏稅」！　5000萬美妝正妹陸網紅遭罰3664萬元

台灣國產2025銷售冠亞軍提前出爐！Toyota雙休旅霸榜　CR-V重返前段班

青森睡魔抵嘉！文總邀日本青森頂尖睡魔師來台　打造媽祖巨型花燈

高允貞為愛牌M+FG示範冬日質感穿搭！女神同款羽絨衣、Logo上衣必收

沒刷卡卻收扣款簡訊！屏東男大生急衝派出所　報警阻盜刷

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

大陸熱門新聞

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

寒流已「出貨」！中國多地氣溫將創下半年新低

賴拋幫助大陸經濟　國台辦：台灣GDP不如大陸許多省

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

日本老牌廠裁員！　卻讓員工「一夜暴富」

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓 穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

兩岸網友改到臉書交流？　國台辦：支持依法依規使用

陸「水銀體溫計」將停產！民眾瘋狂囤貨 替代品甩到手酸溫度降不下來

越南空姐與陸籍男友自創「暗號」涉黃

他過海關警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

更多熱門

相關新聞

00949菁英濃度高！一次囊括商社、半導體與消費霸主　買進日股關鍵贏家

00949菁英濃度高！一次囊括商社、半導體與消費霸主　買進日股關鍵贏家

受惠經濟復甦、獲利改善與政策改革三多助攻，日股今年強勢走揚，展望後市，專家分析，首相高市早苗上任後頻頻釋出利多，致力打造「企業友善」且更具韌性的「強健經濟」，政策紅利加持下，日股後市仍看俏。

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

H200終於能賣了！北京卻想「卡關」

H200終於能賣了！北京卻想「卡關」

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

關鍵字：

假鑽培育鑽石金剛石光伏光電太疑能材料半導體

讀者迴響

熱門新聞

年輕人5大最厭惡的員工福利

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

說話不算話星座Top 3 ！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面