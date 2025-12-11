陸金剛石產業鏈形成規模　「培育鑽石」價格腰斬受年輕人追捧

▲打磨金剛石而成的「培育鑽石」戒指。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

人造金剛石產業技術在大陸迅速發展，其中，「培育鑽石」價格大幅下跌，2025年零售量更佔據全球鑽石珠寶市場逾四成。與價格昂貴的天然鑽石相比，培育鑽石僅為其五分之一甚至更低，吸引大量年輕族群選購。隨著用途延伸至光伏（太陽能光電，下同）、半導體等高端製造領域，人造金剛石正從珠寶平替走向戰略級材料。

▲金剛石。（圖／翻攝央視）

《央視財經》報導，天然的金剛石是自然界中最堅硬的物質，而石墨經過高溫、高壓也可以形成人造金剛石。目前，我國的人造金剛石產業規模全球領先，下游產品日益豐富。既有「天然鑽石平替」的培育鑽石，還有用於工業加工材料等領域的金剛石製品。

▲隨著金剛石產業鏈成熟，大陸部分年輕人選擇購買非天然的培育鑽石製品。（圖／翻攝央視）

河南南陽一家培育鑽石門市店員表示，培育鑽石的淨度與顏色可與天然鑽石媲美，肉眼難以分辨，但售價僅為天然鑽石的二成甚至更低，因此吸引大量年輕消費者。

數據顯示，培育鑽石零售價已從高峰腰斬超過50％，一克拉高品質鑽石從2020年約8000元（人民幣，下同）降至目前約3500元，而天然鑽石仍需四萬元以上。直至2025年，培育鑽石已佔全球鑽石珠寶銷量逾四成，較2019年成長八倍。

南陽中南鑽石門店負責人張長雲指出，培育鑽石市場近兩年快速擴張，七成顧客為年輕人，產品設計多樣化使銷售額同比翻倍。河南方城也已形成完整產業鏈，涵蓋晶種培育、合成、切割加工等全流程。

▲金剛石可應用在新科技製造業上。（圖／翻攝央視）

除珠寶外，金剛石因硬度極高，被視為「工業的牙齒」，應用在切割、研磨、鑽探等領域。隨著技術突破，人造金剛石正由低端加工走向光伏、半導體等高端製造。在方城一家工廠內，高溫高壓合成的微米級金剛石單晶，主要用於矽片切割與石材加工。

在鄭州的超硬材料企業，各式金剛石工具正持續量產中，包括半導體碳化矽晶圓加工所需的減薄砂輪等。該企業主管透露，國產人造金剛石工具目前在切割精度、壽命與效率上均達國際先進水準，廣泛用於航太與電子等精密製造，2024年超硬材料及製品的工業總產值約1000億元。

▲大陸金剛石產業鏈已具規模。（圖／翻攝央視）

金剛石同時具備極佳散熱能力，導熱效率為銅的約五倍、鋁的八倍。大陸已有多家企業著手佈局新興產業散熱材料的研發，可支援算力、大數據等領域。國機金剛石（河南）有限公司總經理王偉濤指出，隨著長晶技術成熟、人造金剛石成本下降，其民用化只是時間問題。

相關產業研發人員強調，當金剛石雜質含量降低到一定程度，即可形成透明的光學窗口片，兼具導熱與透光性，是極端環境下的理想材料，相關替代市場規模可達數百億元，若純度進一步提升，人造金剛石作為半導體基板的潛力也將全面釋放。