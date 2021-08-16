汐止車禍直擊！遭機車騎士追撞　資源回收婦腦出血進加護

記者張君豪／新北報導

16日上午9點27分，新北市汐止區連接內湖的要道康寧街發生一起機車騎士疑因未注意車前狀況、撞上資源回收婦人的嚴重車禍意外；當時羅男子（39歲）騎普通重機沿著康寧街往汐萬路一段方向行駛，卻在轉彎處疑似未注意到前方正持推車緩慢前進的資源回收婦人周女 （63歲），連人帶車撞上推車，周女當場倒地失去意識，兩人均有受傷。

▲周姓婦人16日晨在康寧街遭後方騎士撞上、失去意識倒地送醫後有腦出血現象。（圖／記者張君豪翻攝）

▲周姓婦人16日晨在康寧街遭後方騎士撞上、失去意識倒地送醫後有腦出血現象。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區汐止警方獲報後通知交通分隊警員並通報119救護人員到場救人，被撞的周女送醫後，有腦出血及大腿骨折現象，經醫師緊急手術搶救後目前仍在加護病房觀察，肇事的機車騎士則前胸、肩膀大腿均有擦挫傷，傷勢並無生命危險，至於詳細車禍肇事原因仍待警方蒐證製圖後送交車禍鑑定釐清初步肇責。

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