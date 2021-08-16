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台泥漢本海洋驛站「IRIS彩虹女神鞦韆」　網美新景點

▲▼宜蘭最南端漢本海洋驛站及IRIS彩虹女神鞦韆成遊客最愛。（圖／台泥提供，下同）

▲宜蘭最南端漢本海洋驛站及IRIS彩虹女神鞦韆成遊客最愛。（圖／台泥提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

海巡安檢所變身驛站令網美驚艷，台泥漢本海洋驛站收入挹注澳花國小教育基金，而驛站旁名稱取自希臘神話中彩虹女神「Iris」的鞦韆,也成為遊客最愛。

▲▼宜蘭最南端漢本海洋驛站及IRIS彩虹女神鞦韆成遊客最愛。（圖／台泥提供，下同）

台泥表示，2021年8月，企業團所屬和平電力啟動宜蘭最南端澳花村漢本海洋驛站，關注海洋廢棄物議題，亦希望成為部落文化交流站，輔導村民進駐市集，和平電力在漢本海洋驛站只有投入完全不營利，從硬體修繕、驛站周邊環境道路整理、人員聘僱、市集輔導到營運費用，全部都由台泥企業團支出，至於驛站相關收入均投入澳花國小教育基金。

▲▼宜蘭最南端漢本海洋驛站及IRIS彩虹女神鞦韆成遊客最愛。（圖／台泥提供，下同）

漢本海洋驛站原名白來分安檢所，是海巡署全國12個海洋驛站當中，唯一由在地企業贊助並協助營運的，目前2F以上仍有官兵駐守辦公。和平電力除了協助將現有哨所一樓室內外空間活化外，也投入資源營運，包括聘僱當地青年、輔導部落有志創業者進駐市集、協助澳花青年取得救生員、SUP及獨木舟證照，以便投入漢本海域的水上活動發展。

▲▼宜蘭最南端漢本海洋驛站及IRIS彩虹女神鞦韆成遊客最愛。（圖／台泥提供，下同）

台泥指出，作為在地企業，從2020年台泥和平水泥廠開放部分場域成為全台灣第一個開放工廠—台泥DAKA，到今（2021）年和平電力打造漢本海洋驛站，都是希望工業與周邊社區共存共融。

就連此次驛站的外觀設計與甄選的過程，也邀請當地村落一起參與，最後由澳花村民票選出當地第一位取得建築師執照的泰雅青年吳培元的作品「會吸收故事的石頭」，驛站外觀的設計概念主要融合：過去的澳花村，分布在上中下游的部落，對水資源的共管充滿著智慧，上游的澳花瀑布，流經大濁水溪後，注入太平洋，是澳花居民記憶中非常重要的一頁。

▲▼宜蘭最南端漢本海洋驛站及IRIS彩虹女神鞦韆成遊客最愛。（圖／台泥提供，下同）

驛站正面以泰雅族的占卜鳥ssiliq做為主體，咬著希望的種子雙腳踏著海浪，搭配台泥永續理念符號變化孕育生命的海洋。顏色以三種不同藍色調，代表著雨水、溪流以及海洋的水不斷循環的意義，期待人類的互動以及人類與大自然的互動能有個善的循環。

和平電力運營的漢本海洋驛站也將投入海洋保育與海洋廢棄物議題的關注。預計在疫情趨緩後，會依據原先的規劃與數個海廢團體在驛站內開設相關課程，希望旅人到此休憩親近海洋同時，也一起學習珍惜海洋。

▲▼宜蘭最南端漢本海洋驛站及IRIS彩虹女神鞦韆成遊客最愛。（圖／台泥提供，下同）

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