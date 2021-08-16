雲林廚餘回收率僅5％　縣府：計畫補助民眾家戶自購廚餘處理機

▲餘回收因清潔隊沒有每天清運，家戶對回收、貯存有負擔，所以廚餘回收意願不高。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善上任後為防堵非洲豬瘟，即下令雲林縣禁止廚餘養豬，因長久來還是多少有民眾覺得分類麻煩，便將廚餘打包混在一般垃圾中丟棄，雲林沒有焚化爐，對於垃圾處理無疑是更大關卡。根據雲林縣環保局統計，全縣每天垃圾量約320公噸，目前全縣廚餘回收量約35至40公噸左右，回收率大約5%。

雲林縣議員李明哲日前在議會總質詢指出，全國各地都有垃圾處理問題，若能從源頭減量，尤其是把廚餘從廚房就減量，即可減少後端處置的更多問題，建議環保單位可以評估補助家戶購買廚餘處理機的可行性。

雲林縣環保局長張喬維指出，台灣因下水道未普及，廚餘處理方式採回收再利用，縣內各鄉鎮市都是交由清潔隊回收，再運到虎尾、二崙及北港三公所設置的廚餘脫水設備，破碎及脫水後，再送到南亞塑膠公司的堆肥場進行堆肥，並製成有機質材料。

張喬維表示，廚餘回收因清潔隊沒有每天清運，家戶對回收、貯存有負擔，所以廚餘回收意願不高，有鑑於此，雲林縣政府計畫補助家戶購買廚餘處理機，讓廚餘回收變得更方便，進而提高回收量。張喬維說，市售廚餘處理機價格約1萬6000多元到數萬元左右，目前計畫補助每戶上限5000元，順利的話明年一月一日即可上路。

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