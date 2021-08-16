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聯亞EUA沒過「500萬劑沒了」　陳時中：不會影響疫苗總量

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，聯亞新冠疫苗EUA未通過。由於聯亞當初簽署500萬劑疫苗，外界也擔心是否會影響疫苗數量？陳時中也直言「並不會影響，因為購買量本來就超過總量，只是聯亞如果能進來，量一定是夠的，現在沒有的話，我們總量也是足夠的。」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中今在宣佈疫情數字之後，隨即公布「很遺憾的，聯亞EUA審查未通過。」食藥署署長吳秀梅指出，在8/15邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗專案製造申請案。

吳秀梅表示，當日會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，但中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。

外傳聯亞先製造了200萬劑疫苗，陳時中表示，這在合約裡都有規定，一定都要先製造的，但是一定是EUA過了後，才會封緘，要販售或提供大家使用的藥品或疫苗，都是要通過封緘以後才能上市，這是兩件事情，「至於多少數量，我也不知道，合約有相關條文，可處理相關議題，他們先做的，成本材料我們都會付。」

另外，針對是否公布會議記錄，陳時中也直言「基本上已經沒有通過了，我們沒有什麼要特別公開，廠商還有相關三期事情要去做，尊重公司個別安排。」而針對聯亞原先簽署的500萬劑疫苗，發言人莊人祥也表示，聯亞要做第三期臨床試驗，之後還是可以拿資料來申請。

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