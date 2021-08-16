聯亞新冠疫苗「受試者」別慌！陳時中：可安排施打其他廠牌疫苗

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布聯亞新冠疫苗沒過EUA。由於先前有一批受試者參與研發計畫，陳時中今也表示，會協助受試者安排其他疫苗接種，可讓他們打其他廠牌，但如果受試者要等到第三期臨床試驗，也尊重受試者意願。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中今在宣佈疫情數字之後，隨即公布「很遺憾的，聯亞EUA審查未通過。」食藥署署長吳秀梅指出，在8/15邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗專案製造申請案。

吳秀梅表示，當日會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，但中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。而聯亞也預計在印度進行第三期臨床試驗。

針對聯亞原先簽署的500萬劑疫苗，目前暫時無法加入，陳時中也提到「這並不會影響疫苗總量，因為疫苗量本來就超過總量。」發言人莊人祥也表示，聯亞要做第三期臨床試驗，之後還是可以拿資料來申請。

對於先前參與聯亞新冠疫苗受試的族群，陳時中表示，當初參加臨床試驗，都是替社會努力的，會尊重受試者意願，做後續安排，可以選擇接種其他廠牌疫苗。