聯亞疫苗「中和抗體未達基準」沒過EUA！　將在印度做第三期臨床

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今下午公布國內第二支新冠肺炎國產疫苗聯亞EUA審查未通過。食藥署表示，聯亞中和抗體數據和國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準，聯亞也將在印度做第三期臨床試驗。

陳時中今在宣佈疫情數字之後，隨即公布「很遺憾的，聯亞EUA審查未通過。」食藥署署長吳秀梅指出，在8/15邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗專案製造申請案。

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吳秀梅表示，當日會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，但中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。

吳秀梅說，與會專家出席計22人，會中經投票表決，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議， 17人不同意通過，建議不予核准專案製造。此外，聯亞公司已規劃於印度展開第三期臨床試驗。