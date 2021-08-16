嘉義市音樂廳疫情期間整修　重新迎回藝文新生活





▲嘉義市音樂廳疫情期間整裝出發 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情警戒改為二級，嘉義市音樂廳歷經2個多月的封館，積極改善整修廳內各項設備，將在8月14日首先由「嘉義市青年管弦樂團」(C.Y.O.) 於音樂廳內進行排練，接著8月15日是「陳錫仁小號獨奏會—陽光與海的對話7」音樂會演出，在大家嚴謹防疫下，重新迎回藝文生活。

文化局表示，在封館期間，觀眾無法入館，正恰好進行音樂廳環境大清潔消毒、加強館內設備維護及保養。也為音樂廳的國際標準設備—「史坦威大型演奏平台鋼琴」(Steinway & Son D274)進行調音、整音與整調的大保養。

每部史坦威鋼琴都有專屬編號，是國際級鋼琴家最喜愛的選擇。嘉義市音樂廳史坦威鋼琴是1994年由德國原廠經驗豐富的師傅純手工打造，琴身大量取材經久耐用的雲杉木、山毛櫸以及高強度瑞典鋼、實心銅打造。1997年音樂廳啟用時即入館，是廳內最貴重的樂器。為讓史坦威鋼琴維持最佳的狀態，去年進行大整修，換上全新的琴弦、定音鈕、調律釘、打擊系統、支撐桿…等，琴身與框架也重新塗鍍，繼續為來到嘉義市音樂廳的音樂家和現場觀眾服務。

封館期間特別聘請史坦威鋼琴原廠合格的李俊利技師，為這部造價不菲的鋼琴進行數日大保養，包括調音、整音及調整琴鍵觸感等。李技師表示，經過去年大整修與這次深度保養後，能完整呈現響亮、精采的音色，搭配上整修後音樂廳環場音效，一定會讓更多鋼琴家愛上，讓觀眾驚艷。

文化局表示，疫情期間防疫不防藝，藝術展演是嘉義市最大的文化能量，落實各項健康觀念，做好環境及個人防疫措施，即可重新迎回多元豐富藝文生活。

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