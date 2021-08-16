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東石漁人碼頭再修繕　臨海觀光打造魅力新據點

▲東石漁人碼頭再修繕。（圖／嘉義縣政府提供）

▲東石漁人碼頭再修繕。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

東石漁人碼頭為嘉義海區著名觀光景點，景區設施至今已使用超過 10餘年，因臨海環境海水長期滲入，造成許多設施侵蝕或風化損壞，縣府雖財政困難，但為了縣民及遊客的旅遊品質，仍努力籌措800萬元先進行整修，縣長翁章梁13日親自視察整體修繕現況與進度，關心工程品質及安全問題。

▲東石漁人碼頭再修繕。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，東石漁人碼頭是嘉義海縣具代表性的旅遊景點，防疫期間除全力做好防疫外，也利用這段期間加強整備各景區旅遊環境與設施安全，這邊有最大的蓄水功能，未來希望能向中央爭取經費，針對鯨魚池蓄水功能改變與修繕，在疫情後恢復正常生活時，提供孩子一個舒適的遊玩天堂

▲東石漁人碼頭再修繕。（圖／嘉義縣政府提供）

園區現有「鱗光大道」，「鯨魚池」、「白沙灘」、「戲水區」、「蚵殼屋」、「嘗鮮廊道」等特色場域設施，此次施工重點，包括入口鱗光大道處增設3公尺友善通道，方便身心障礙輔具車輛或嬰兒車等行走。

▲東石漁人碼頭再修繕。（圖／嘉義縣政府提供）

鯨魚池由水池改為砂池，以解決海水滲漏長青苔造成遊客滑倒之疑慮；景觀平台由木構地板改為混凝土抿石子地坪，以解決木作設施無法耐久問題；全面檢修戲水設施設備，確保戲水功能正常運轉；填高盥洗室受海水滲出部分，緩解海水滲入之積水問題等，工程預計8月底完工。

▲東石漁人碼頭再修繕。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局指出，這只是先期應急修繕，縣府已向交通部觀光局觀光前瞻建設計畫「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」計畫提報案件爭取補助，希望未來園區整備完成後，東石漁人碼頭能以嶄新的面貌迎接遊客的到來。

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