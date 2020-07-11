翁章梁與年輕人拍片尬街舞　東石漁人碼頭布袋高跟鞋故宮南院皆入鏡

▲街舞熱力 閃耀嘉義！翁章梁與年輕人尬舞 拍片拚觀光 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情日漸趨緩，中央流行疫情指揮中心日前推出防疫新生活運動，嘉義縣共好生活協會辦理「街舞熱力 閃耀嘉義」全民街舞觀光宣傳公益活動，培訓成立街舞舞蹈團，鼓勵民眾規律運動舒展身心，並拍攝影片透過街舞表演結合嘉義濱海觀光景點，達到宣傳防疫新生活及行銷嘉義觀光效果。

成果影片選定嘉義濱海觀光景點為場景，以專業運鏡方式捕捉團體跳舞畫面，挑戰學員團隊默契，拍攝景點包括東石漁人碼頭、東石先天宮、六腳用九柑仔店、六腳蒜頭糖廠、太保故宮南院、朴子水道頭文創聚落、朴子配天宮、布袋高跟鞋教堂等8處海區知名景點，透過景點接龍的方式，搭配動感節奏及熱血，用舞蹈活力行銷嘉義之美。

嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇表示，活動聘請到嘉義市界王星舞蹈教室張恆瑋擔任指導老師，招募近20多位熱愛街舞學子報名參加，今年4月起連續4週在朴子活水館密集舞蹈培訓課程，5月底完成舞蹈成果影片拍攝，特別邀請縣長翁章梁一起入鏡「尬舞」，預計在7月26日將在故宮南院快閃公益演出。

翁章梁說，透過街舞與嘉義縣沿海景點結合，讓民眾能從影片中看見嘉義的美，嘉義的能見度更加提升，年輕人的活力對嘉義縣來說非常重要，不論在文化或表演上非常活耀，期盼未來藉年輕人的力量為嘉義注入更多能量。

陳建宇分享，協會長期關注偏鄉藝文發展，陪伴在地青少年朋友辦理相關街舞活動，街舞不單只是一項體育運動，更是集結藝術、音樂、舞蹈、流行文化等元素，為民眾最好的休閒活動及宣傳行銷利器，期盼透過此次街舞成果觀光影片串連，帶動嘉義濱海觀光發展。

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