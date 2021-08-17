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一雙鞋穿十多年！王波濤捐北市6千萬　柯文哲感謝：一定好好運用

▲北市府17日特別接待王波濤，感謝他在疫情期間捐贈北市府6千萬元的善款。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲北市府17日特別接待王波濤（圖右），感謝他在疫情期間捐贈北市府6千萬元的善款。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情5月中大爆發後，中央實施三級防疫警戒圍堵病毒擴散，但也重創民生經濟及各行各業，許多家庭生活陷入困境。台北市長柯文哲17日上午特別在市長室接待振翔紡織股份有限公司暨永興呢羢有限公司董事長王波濤，感謝他在疫情期間捐給台北市府6千萬善款，判能用來及時幫助到窮苦的人。

柯文哲17日晚間在臉書表示，今早市長室會議來了一位貴賓，他是王波濤，是位台灣知名紡織公司的負責人，但卻非常簡樸。王波濤因為父親早逝，從小家庭清寒，母親含莘茹苦將他與五個兄弟姊妹扶養長大，讓王波濤對社會的艱苦人總能感同身受，高齡90多歲的他，至今一雙鞋還是穿十多年，不願浪費。

「疫情爆發三個月以來，產業嚴重受創，許多家庭頓時陷入困境，原本的弱勢變得更弱勢。」柯文哲指出，北市6月就發出1.6億元急難救助金，還有很多在社會底層的民眾等著救濟，這些都讓王波濤非常不捨，因此對方特別捐給北市政6千萬元善款，希望窮苦的人得到更及時的幫助。

柯文哲強調，「我要特別感謝王董事長的善心義舉，我也承諾，台北市一定會好好運用這筆善款，協助更多貧弱家庭，讓這份溫暖繼續傳遞！」

▲▼北市府17日特別接待王波濤，感謝他在疫情期間捐贈北市府6千萬元的善款。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▼王波濤。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▼王波濤。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

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