麟洋配悠遊卡抽成僅10%　楊蕙如：很瞎！摸摸良心合理嗎？

▲楊蕙如爆料，麟洋配悠遊卡授權沒保底，抽成一人只有5%，還要授權肖像幫宣傳。（圖／悠遊卡公司提供）



記者黃巈禾／台北報導

悠遊卡公司搶搭東京奧運的熱潮，除了推出戴資穎「相信自己」的悠遊卡套卡，更推出「麟洋配」悠遊卡套卡。不過，「卡神」楊蕙如爆料，王齊麟和李洋的經紀公司很瞎，談悠遊卡授權沒保底，抽成只有10%。

「有時候知道太多內幕也是很困擾，不吐不快。」楊蕙如今（15）日在臉書表示，王齊麟和李洋真的是兩個很厚道的年輕人，這次奧運得金牌回來，一堆無良商人蹭熱度推了壓線相關商品，各種吃豆腐消費麟洋配，沒有半個有付授權金的，經紀公司也很瞎，談一個悠遊卡授權沒保底，「給麟洋配抽成多少？大家猜猜看？10%！對！你沒看錯，一人只有5%還要授權肖像幫宣傳。」

楊蕙如指出，運動授權10%不算很低的行情，但通常這就是純授權不含宣傳的價格，以麟洋配現在的支持度和熱度，配合宣傳廣告代言，談到50%甚至全拿也都不是不可能，悠遊卡公司或經紀公司或中間過水抽成賺大啪數的仲介公司，「摸摸良心你們覺得這樣的趴數合理嗎？」

楊蕙如提到，一卡通或其支持者也不要「龜笑鱉無尾」，如果有誠意，就不要出那種擦邊球蹭人商品，直接現金掏出來簽麟洋好好出授權商品，給50%或是100%授權金簽下去，「我都教得這麼白了，還不去談授權那就沒救了」。

此外，楊蕙如還說，柯文哲打電話給王齊麟之前完全沒事先通知，王齊麟是一個非常有禮貌的人，收到台北市長的來電要直播根本不知道怎麼拒絕，一堆人事後跑去酸去罵選手，她實在看不下去，「真的覺得有禮貌的好選手真的很可憐，也實在佩服他們的EQ和教養真的太好。讓他們好好享受金牌，讓他們早到開心回到球場上，別再讓這些事干擾他們的表現吧！」