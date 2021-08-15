桃園航空城「其他搬遷區」協議價購期限屆滿　16日起公告

▲桃園航空城土地公告徵收期滿，民眾申領配地作業。（圖／地政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城「其他搬遷區」土地及地上物所有權人同意協議價購期限屆滿，市府地政局自明(16)日至9月14日公告，若有異議可循行政程序救濟。地政局表示，桃園航空城重大建設是台灣史上最大徵收案，去年11月完成全區土地公告徵收，接續完成「優先搬遷區」、「其他搬遷區」地上物徵收公告，將自2024年11月開始全區動工。

地政局表示，「優先搬遷區」有逾90%土地及地上物所有權人同意協議價購，目前已完成發價作業，「其他搬遷區」原於5月7日截止，市長鄭文燦7月底宣布放寬至8月13日，讓尚未同意者再考量，同樣適用協議價購獎勵金補償標準。目前，整體同意比率逾過80%，市府將對不同意者啟動徵收程序，8月16日至9月14日公告，若有異議可循行政程序救濟。

桃園市政府指出，桃園航空城優先區地上物區段徵收計畫，第一期優先區是380公頃，目前整個航空城全區的範圍，已經有96%左右的地主選擇要參與土地分配，代表對航空城的計畫有信心。

由於，桃園航空城計畫目前已有96%地主選擇參與配地，且優先區第一期380公頃範圍內，加計民航局90公頃自行施工區域，面積已達470公頃，市府共舉辦186場次地上物協議價購會議、17場次地上物區段徵收公聽會，向居民說明法令依據、辦理進度、補償獎勵措施、規劃期程及安置計畫等事項，並詳盡回覆民眾對於查估、補償、安置等疑問及進行相關處理。

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