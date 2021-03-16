桃園航空城即將進行工程發包　議員憂原物料上漲「流標機率高」

▲桃園航空城即將進行工程發包，議員劉勝全憂原物料上漲「流標機率高」。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員劉勝全16日於市議會質詢指出，有關桃園航空城計畫預計今年10月動工，目前建築成本上漲應提高補償金額，以及交通用地及水利用地協議價購金額應調漲，憂心未來發包工程「流標機率高」？鄭文燦回應，市府正在進行發包前的準備，今年將完成航空城10個工程標發包作業，發包後將針對優先區先進場施工，進入實質開發階段。

鄭市長表示，市府針對航空城區段徵收提出10大優惠方案，徵收補償費也再增加230億元，平均增幅約56%，目前重建價格平均約落在1坪10萬元，市府預計明（2022）年點交土地做為居民重建街廓使用，另有關營造市場價格波動造成建築成本上漲的情況，市府將在今年年底審議點值調整時納入考量。

鄭市長指出，水利用地適用水利法，因此公告地價較低，交通用地則是指在住宅區或鄉村區裡的道路用地，原本住宅區居民反映部分交通道路土地徵收價格希望比照住宅區調低，避免相對剝奪感，這部分市府將採個案研究。

劉議員提到，航空城邊界部分交通用地以及非都土地未納入航空城開發案範圍，未來可能面臨部分道路是私有道路的問題。對此，鄭市長表示，市府推動草漯重劃區開發案時也遭遇類似情況，當時重劃邊界位在道路中心點，另一半道路土地未納入，後續才納入處理，考量未來航空城也可能面臨類似情況，會根據個案處理，包括海山路等未納入土地都將納入徵收範圍。

鄭市長說明，市府爭取中央前瞻經費補助進行桃林鐵路路廊活化工程，串聯虎頭山等周邊景點，至於桃林鐵路大坑段至健行路段是否在尖峰時段作為調撥車道，開放機車通行以紓解南崁交通，後續將納入專案討論。

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