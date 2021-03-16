　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園航空城即將進行工程發包　議員憂原物料上漲「流標機率高」

▲桃園航空城即將進行工程發包，議員劉勝全憂原物料上漲「流標機率高」。（圖／市議會提供）

▲桃園航空城即將進行工程發包，議員劉勝全憂原物料上漲「流標機率高」。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員劉勝全16日於市議會質詢指出，有關桃園航空城計畫預計今年10月動工，目前建築成本上漲應提高補償金額，以及交通用地及水利用地協議價購金額應調漲，憂心未來發包工程「流標機率高」？鄭文燦回應，市府正在進行發包前的準備，今年將完成航空城10個工程標發包作業，發包後將針對優先區先進場施工，進入實質開發階段。

鄭市長表示，市府針對航空城區段徵收提出10大優惠方案，徵收補償費也再增加230億元，平均增幅約56%，目前重建價格平均約落在1坪10萬元，市府預計明（2022）年點交土地做為居民重建街廓使用，另有關營造市場價格波動造成建築成本上漲的情況，市府將在今年年底審議點值調整時納入考量。

鄭市長指出，水利用地適用水利法，因此公告地價較低，交通用地則是指在住宅區或鄉村區裡的道路用地，原本住宅區居民反映部分交通道路土地徵收價格希望比照住宅區調低，避免相對剝奪感，這部分市府將採個案研究。

劉議員提到，航空城邊界部分交通用地以及非都土地未納入航空城開發案範圍，未來可能面臨部分道路是私有道路的問題。對此，鄭市長表示，市府推動草漯重劃區開發案時也遭遇類似情況，當時重劃邊界位在道路中心點，另一半道路土地未納入，後續才納入處理，考量未來航空城也可能面臨類似情況，會根據個案處理，包括海山路等未納入土地都將納入徵收範圍。

鄭市長說明，市府爭取中央前瞻經費補助進行桃林鐵路路廊活化工程，串聯虎頭山等周邊景點，至於桃林鐵路大坑段至健行路段是否在尖峰時段作為調撥車道，開放機車通行以紓解南崁交通，後續將納入專案討論。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元　網：用過保證愛上

ET快訊
遊覽車猛撞山壁5死　受傷乘客「還原驚悚過程」
快訊／不敵病魔！壽山動物園「紙片獅」小巴病逝
快訊／最新傷亡名單曝！遊覽車撞山壁5死10重傷
快訊／遊覽車撞山壁「45人全送醫」5死　里民活動回程舊蘇花遇
42人4千元遊花蓮「遊覽車撞山壁」5死　旅行社老闆趕抵現場
遊覽車猛撞山壁5死　「有2違規紀錄」2018年才出廠
快訊／遊覽車撞山壁5死！ 　現場慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園航空城即將進行工程發包　議員憂原物料上漲「流標機率高」

緩起訴義務勞動一年15400小時　雄檢足感心：促成國家公共利益

欖蠵龜擱淺王爺港沙洲 　漁民通報海巡救援發現已死亡

雲林沿海蒜頭熟成進入採收季　北港警分局動員加強防竊

肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播判10年　法官：敗壞善良風俗惡性非輕

疫情停辦全國學生表演　藝術類參賽證明納嘉義區高中免試依據

新竹市米粉標章上路　曲線九降風力抗對岸山寨品

斗南鎮商民聯手捐百萬消防衣　添雲林消防員第二套裝備

給孩子的兒童節大禮　竹市「周周有活動」

台南黃姓交警疑遭霸凌輕生　傳相關主管知悉卻沒處理釀憾事

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

桃園航空城即將進行工程發包　議員憂原物料上漲「流標機率高」

緩起訴義務勞動一年15400小時　雄檢足感心：促成國家公共利益

欖蠵龜擱淺王爺港沙洲 　漁民通報海巡救援發現已死亡

雲林沿海蒜頭熟成進入採收季　北港警分局動員加強防竊

肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播判10年　法官：敗壞善良風俗惡性非輕

疫情停辦全國學生表演　藝術類參賽證明納嘉義區高中免試依據

新竹市米粉標章上路　曲線九降風力抗對岸山寨品

斗南鎮商民聯手捐百萬消防衣　添雲林消防員第二套裝備

給孩子的兒童節大禮　竹市「周周有活動」

台南黃姓交警疑遭霸凌輕生　傳相關主管知悉卻沒處理釀憾事

通緝犯情侶檔租屋藏匿　1人發病死亡露餡！她出借身分證下場曝

130人新北里民團包3車玩花蓮　返程猛撞蘇花山壁「1車全送醫5死」

快訊／41歲聲優天后水樹奈奈生了！　寶寶提早來報到…一抱娃哭了

台帛旅遊泡泡明宣布！陳宗彥曝：雙方採檢有共識「流程更方便」

桃猿一軍牛棚4左投　曾總：以前一位難求

錢德月現場教女兒「選男人」撇步：什麼都能交換，就是鞋子不行

LIVE／蘇花公路遊覽車撞山壁5死　公路總局19:00緊急說明

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

每天要抱1小時！　大隻鵝寶「笑眼貼肩」討抱萌暈網：真正的鵝子

快訊／不敵病魔！壽山動物園紙片獅小巴病逝　 昔10大動物明星

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

地方熱門新聞

快訊／屏東連2晚傳「燒焦惡臭」！居民聞到快吐

小六生害女同學喝到「墨汁水」

買3斤魚頭怪怪的變2.1斤！老闆怒反擊

台南交大警員住處大樓輕生

自助餐5菜170被罵貴　老闆說話了

台南黃姓交警疑遭霸凌輕生

肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播敗壞善良風俗

基隆人快搶！住宅家電汰舊換新　不限申請台數

清明滅火消防裝備再升級

花蓮市10大肇事路口曝光！

向議會報告國門計畫　林右昌：將公共空間還給市民

《桃園散策》發表　爭取日本高中生疫後旅遊

改裝車犯眾怒！花蓮警祭口袋戰術

綠博首支主題曲曝！四季心願　林姿妙：追求更美好

更多熱門

相關新聞

看見偏鄉需要　鄭文燦贈匾感謝黃國光

看見偏鄉需要　鄭文燦贈匾感謝黃國光

謝謝建置桃園偏鄉第一個牙科醫療站！桃園市牙醫師公會日前舉行新卸任理事長葉忠武、黃國光交接典禮，市長鄭文燦於會中贈匾感謝卸任理事長黃國光於任內，和市府衛生局、國際扶輪3502地區共同合作，於觀音區衛生所現有空間，建置觀音牙科醫療站，並協調專業牙醫師組成醫療團輪流駐診，加強對偏鄉孩童及居民的健康照顧。

桃園爭取統籌款沒下文　邱奕勝說話了

桃園爭取統籌款沒下文　邱奕勝說話了

平鎮褒忠祠　《忠義傳香230》新書發表

平鎮褒忠祠　《忠義傳香230》新書發表

鄭文燦化身劍道武士　歡迎劍道體驗

鄭文燦化身劍道武士　歡迎劍道體驗

鄭文燦臉書Po文　站在保護藻礁第一線

鄭文燦臉書Po文　站在保護藻礁第一線

關鍵字：

桃園航空城工程發包劉勝全鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

即／遊覽車撞舊蘇花山壁釀5命危

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面