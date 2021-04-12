百年老廟4／19「飛輦轎過金火」　大園福海宮：現址「最後一次」

▲竹圍里福海宮將搬遷，「飛輦轎過金火」將是現址最後一次舉辦。（圖／福海宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區竹圍里福海宮，供奉主神「輔信王公」於每年農曆3月8日聖誕舉行「飛輦轎、過金火」宗教活動，去年因疫情停辦，今年雖將恢復於4月19日舉辦，但廟方表示，配合桃園航空城重大建設計畫搬遷啟動，福海宮將遷往埔心里海軍基地，今年的「飛輦轎、過金火」活動，恐將是於現址舉辦的「最後一次」！

▲主委廖德發表示，管委會以擲筊請示福海宮主神「輔信王公」同意搬遷。（圖／福海宮提供)

福海宮管委會12日指出，有170年歷史的桃園市大園區福海宮「飛輦轎過金火」宗教慶典活動，今年將於4月19日（農曆3月初8）舉辦，雖然疫情趨緩，但因受限人數規定，今年參與過火神轎約30頂，預計早上9點開始各陣頭拜廟，約中午舉行過火儀式，確切時程當天將由神明指示進行，未來福海宮將配合桃園航空城計畫遷至海軍基地，開始動工遷移過程，飛輦轎過金火儀式將等到遷移至埔心里的福海宮新址興建完成後，才能重現。

▲竹圍里福海宮「飛輦轎過金火」從日治時期開始舉辦。（圖／福海宮提供）

管委會今天並在福海宮舉行「飛輦轎過金火」活動說明，主委廖德發表示，他在福海宮服務近40年，搬遷當然很不捨，原本計畫現地保留，但四周空間被嚴重限縮，空間不足恐影響飛輦轎過金火儀式，再者，福海宮位處第3跑道後端，跑道墊高後廟宇成了凹地，不僅出入得經過人行道、四周有10米高牆，施放煙火、鞭炮都有飛安疑慮，在種種因素考量下，管委會以擲筊請示神明同意搬遷。在地的竹圍里長陳義盛也說，遷廟與否是廣大信眾的事，不是少數幾人說了算，而且村民都搬走了，怎可把輔信王公獨留於此？

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