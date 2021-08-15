店家賀金牌送飲料！女客「5帳號狂搶」還變裝兌換　遭拒怒報警

▲婦人變裝換免費飲料。（圖／東森新聞）

網搜小組／鄺郁庭報導

東京奧運賽事日前圓滿落幕，為了慶祝我國好手創佳績，先前有飲料店推「慶祝台灣奪金，飲料免費送！」的活動，吸引不少網友共襄盛舉。沒想到，卻有婦人用不同帳號留言4次，成功換到4杯飲料，之後還變裝想換第5杯，被眼尖店長發現後拍照婉拒。結果女客竟報警、要求刪照，讓想避開抽獎蟑螂的店家超無奈。

該間飲料店在粉專發文，「慶祝台灣奪金，飲料免費送！」活動辦法相當簡單「留言處@朋友，寫下『一起為台灣加油！』就可以免費獲得飲品乙杯！」也有附註強調，每人限到店領取1杯。沒想到，卻有一位游姓女子用4個不同的帳號留言4次，2號先兌換2杯，前後共換得4杯。

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▲店長指出，拍照只是想提醒員工，別再提供免費飲料給婦人。（圖／東森新聞）

不過，店家透露，其實有認出這位女客人，直到第4杯都有換給對方，但也勸導「這次還是給妳換，但是一個人其實只能換一杯，希望妳以後不要再利用這個抽獎蟑螂的身分，一直去佔這個名額。」

誇張的是，婦人第4次是在中午換的，晚上竟然變裝，穿上不同一套衣服還有安全帽，食髓知味想再換第5次。店長這才忍無可忍、當場婉拒，也拍下照片想告知員工「這個人跟這個號碼不能換，她其實是蠻專業兌獎的人……」結果女客人看到被店家拍照，怒找警察理論、刪照。

事件一出，就有網友力挺飲料店，直嘆「就是有這種人，越來越多商家不推活動」、「就是有這種貪小便宜的人」、「怎麼好意思換裝去換第5杯」，留言一面倒批女客人。畢竟店家好意，推出活動希望增加能見度，也回饋消費者，卻有人鑽漏洞，只能說是糟蹋了店家的用心。