快訊／阿富汗政府：將進行權力和平移交　首都喀布爾不會被攻擊

▲塔利班過去9天接連攻下阿富汗多個主要城市。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英媒天空新聞最新消息，阿富汗代理內政部長米爾扎瓦爾（Abdul Sattar Mirzakwal）15日表示，首都喀布爾將不會受到攻擊，將和平進行權力移交。他向喀布爾居民保證，安全部隊將擔起維持市內秩序的責任，確保安全。

CNN補充，米爾扎瓦爾口中所說的權力和平移交，是要給一個過渡政府，但他並未透露關於此過渡政府的細節。

另外，阿富汗官員向美聯社透露，塔利班談判代表15日前往總統府，討論權力移交相關事宜。目前相關程序的確切時間表仍有待確認。

依據稍早消息，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）正在與美國外交官哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）及多名北約高層官員進行緊急會談。

此前，塔利班曾發出聲明強調，組織正與「反對派」針對和平移交首都喀布爾進行談判。塔利班發言人扎比胡拉（Zabihullah）說，旗下戰士均接獲在喀布爾所有出入口待命的指示，直到達成和平、令人滿意的權力移交協議為止。

▼阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／路透）

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