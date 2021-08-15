日月潭魚虎「死亡泡泡」範圍擴大　縣府加強電撈持續管控

▲日月潭魚虎進入繁殖季節，到處可見「魚虎球」和「死亡泡泡」景象。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

記者高堂堯／南投報導

今年飽受乾旱和疫情折磨的日月潭，隨著降雨和水位回升、防疫警戒降級，逐漸恢復過往美景和人氣，但外來種生物魚虎對環境生態的威脅仍在；隨著近期進入繁殖季節，魚虎魚苗常大量集結成「魚球」、集體獵食而使得水面猶如被煮沸般，浮現大量「死亡泡泡」，且被漁民目擊到的範圍有擴大之勢，南投縣農業處表示將持續觀察、電撈防治，以降低生態衝擊。

根據「台灣魚類資料庫」資料，學名小盾鱧的魚虎，目前出現於湖泊、水庫等靜止水域環境，在較低溶氧水域中也能生活，而且生性兇猛、最大可達130公分，常藏身於水底掠食小魚及其他水生動物，幼魚具有明顯的群聚性。

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▲魚虎最大可長至130公分。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

「日月潭一等高」粉專小編等當地漁民，在7月初在潭區巡遊釣魚時，就已在多個地點拍下「魚虎球」的身影，只見一大群魚虎幼魚集結於接近水面處翻滾游動，衍生大面積水花、氣泡和漣漪，體型碩大的雌魚虎則在旁巡迴護衛，景象駭人。

▲▼日月潭魚虎進入繁殖季節，到處可見「魚虎球」景象。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

由於「魚虎球」出沒和氣泡浮現時，就代表有其他生物被圍獵而遭殃，因此被漁民稱為「死亡泡泡」，且今年從南邊湖以東至伊達邵、大竹湖、文武廟等水域都有目擊，族群數量和分布範圍較往年似有擴大，令漁民相當擔心。

南投縣農業處則表示，去年同期起就在魚虎繁殖季節、易生「魚球」的時間點，與清大研究團隊合作監測、進行電撈防治，捕獲8000尾左右，效果不錯；今年也持續執行，近月來電撈捕獲7千多尾，將持續觀察掌握魚虎族群數量的增減，也將針對相關做法和成效進行滾動式檢討，維護日月潭既有生態環境。

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