「五倍券是會長高、長胖的現金」　蘇貞昌：有各種加碼還能重複用

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌16日正式拍板免費普發「振興五倍券」，不過在野黨仍高喊「發現金」的主張。對此，蘇貞昌下午受訪時表示，五倍券就是現金，而且是會長高、長胖的現金，會有各種優待加碼，去年連加油都會有優待，還可以重複使用，收到五倍券可以買材料、原料，又會有一波優待，所以五倍券很多地方政府都要加碼跟進，發現金會像日本那樣，被存起來比較可惜。

蘇貞昌表示，在全世界變種病毒肆虐下，許多國家疫情嚴峻的此刻，台灣把每日確診病例降到個位數，最近疫情期間很多小商家受到衝擊，內需市場也受到影響，政府已經在過去發出1500多億現金給受困民眾，現在疫情穩定後可以振興經濟來設計，所以在去年三倍券成功基礎下來發五倍券。

蘇貞昌表示，民進黨立委在各地很接地氣，反映很多民眾，希望這次可以不用花一千元，今天達成共識，因為大家習慣五倍券，名稱還是叫五倍券，同時也看到地方政府也都表示要加倍加碼，許多商家去年得到三倍券好處，現在也設計很多優待方法，今天也聽到立委各種更大優待跟加碼方案，也會朝這方面來做。

蘇貞昌指出，今年主計總處預估，經濟呈漲率會來到11年來最好，所以由政府來吸收這1000元，希望更多民眾使用五倍券，讓台灣內需市場讓受衝擊產業，可以很快生意好起來。

另外，對於國民黨上午前去政院抗議，持續主張「發現金」一事，蘇貞昌表示，在野黨要從不同角度監督，我們會多傾聽，五倍券就是現金，是限期使用的現金，而且會長高長胖的現金。

蘇貞昌解釋，會有五倍券各種優待加碼，去年連加油都會有優待，還可以重複使用，收到五倍券可以買材料、原料，又會有一波優待，所以五倍券很多地方政府都要加碼跟進，發現金會像日本那樣，被存起來比較可惜。