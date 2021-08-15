日相菅義偉向靖國神社供奉　陸：強烈不滿、堅決反對！

▲靖國神社。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本首相菅義偉15日向靖國神社供奉「玉串料」（祭祀費），前首相安倍晉三，以及多名菅義偉內閣成員也於近日前往參拜。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，已通過外交管道向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，「日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，是對歷史正義的褻瀆，也是對包括中國在內亞洲受害國人民感情的嚴重傷害。」

華春瑩指出，今天是日本戰敗並宣布無條件投降76週年紀念日，76年前，中國人民同世界人民一道，打敗了日本軍國主義侵略者和法西斯主義，取得了正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利，這一歷史性時刻值得國際社會永遠銘記。

華春瑩提到，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪行滔天的14名二戰甲級戰犯，「日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，是對歷史正義的褻瀆，也是對包括中國在內亞洲受害國人民感情的嚴重傷害，再次反映出日方對待自身侵略歷史的錯誤態度。」

華春瑩強調，中方已通過外交管道在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，「中方敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

▼日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

