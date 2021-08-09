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「完成主辦國責任」東奧獲日人肯定　菅義偉內閣支持度卻創新低

▲▼ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉（左）、東京都知事小池百合子（中）及東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子（右）出席東奧閉幕式。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

東京奧運在8日順利閉幕，這讓日本首相菅義偉9日表示，如今已完成主辦國的責任，感謝人民的理解與支持。日本新聞網民調顯示，日本約有61%人民給予東奧肯定，但菅義偉的內閣支持度也跌落至32.6%，創下去年9月上任以來的新低紀錄。

菅義偉透過影片表示，因新冠疫情影響，東京奧運賽事延期一年才登場，且受到許多限制，隨著閉幕式在8日落幕，日本也完成主辦國的責任，交棒給負責2024年奧運會的法國巴黎。

菅義偉接著說，此次東奧也獲得國民的理解與協助，在此表達衷心謝意；也因為參賽選手們的活躍，讓比賽變得精采，不論是否成功奪牌，他都想為所有運動員拍手，並向大會工作人員、醫務工作者、志工以及所有提供幫助的人們，致上感謝之意。

依據日本新聞網（JNN）民調，約有61%日本國民給予東奧肯定，包含有25%認為辦東奧「很好」以及36%「傾向好評」，儘管認定不該辦的比例仍佔38%。另據朝日新聞民調統計，有56%覺得辦東奧「很好」，覺得不好的人佔32%。

儘管約有6成的日本人給予東奧正面評價，但日本新聞網也指出，菅義偉內閣的支持率跌至32.6%，比上個月下滑10.1個百分點，創下上任首相以來的新低紀錄。而內閣部支持率則大幅增加9.2個百分點，來到63.5%。

而朝日新聞的民調也出現同樣走勢，依據數據，菅義偉內閣支持率首次跌破3成，自東奧開始之前的31%降至28%，創下新低，不支持率則從49%升至53%。

▼ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

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