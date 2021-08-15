夜衝合歡山摔落20米深邊坡！男騎士失去意識　黑鷹吊掛送醫

台東市中華大橋北端昨（14日）上午6時許發生一起車禍，事發當時一名重機男騎士疑自撞後倒地昏迷，經送醫搶救，宣告不治。由於現場並未發現事故車，警方經搜索一番後，才終於在300公尺外的人行道找到重機，因此研判應是車速過快，導致車輛在撞擊之後噴飛至遠處。