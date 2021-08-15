夜衝合歡山摔落20米深邊坡！男騎士失去意識　黑鷹吊掛送醫

▲空勤總隊派出黑鷹直升機執行吊掛救援。（圖／空勤總隊提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
台8線中部横貫公路上，15日1名男性機車騎士與友人夜遊合歡山，騎士疑似精神不濟，在行經123.7 公里處時竟跌落該處20米深邊坡，經空勤總隊出動黑鷹直升機以吊掛方式救援，騎士當場失去意識，後送醫院急救。
空中勤務總隊花蓮機場駐地勤務第一大隊第三隊， 15日上午07點15 分接獲總隊勤務指揮中心電話通知， 台8縣123.7 公里處有男性機車騎士跌落20公尺深邊坡，請求救援傷患後送醫治任務。
大隊接獲總隊命令，即刻派遣黑鷹直 升機編號 NA-707於 07:30 時起飛，執行傷患吊掛與後送作業。
▲黑鷹直升機降落德興棒球場，將傷患交救護人員後送醫院。
07:59 時黑鷹直升機抵目標區後執行吊掛作業，08:25 時完成吊掛，08:37 時抵達德興棒球場，傷患交予消防救護人員後送醫院，圓滿完成本次任務。
據了解，吳姓機車騎士一行人7人，共5男2女，從新北市出發，準備夜衝合歡山，不料15日凌晨在6點多，吳男疑似精神不濟，摔落20公尺深的邊坡，滿臉是血當場失去意識。
警方表示，男性騎士年約18歲，傷勢嚴重不容樂觀，正深入調查是否酒駕及詳細事故原因。
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