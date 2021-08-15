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社會 社會焦點 保障人權

孕小三「戒不了肉慾」狂戰人夫！帶小孩一起上摩鐵…前夫驗DNA綠炸

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲正宮多次抓包丈夫搞外遇，最後心碎離婚並向丈夫提告。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名人妻發現丈夫外遇，小三不僅曾向她嗆聲「妳怎麼不好好關好那隻鳥」，還曾向她的友人表示，「戒不了與人夫的肉慾」，自曝發生性行為的頻率。正宮最後崩潰向丈夫提告求償，法院審理過後判人夫應賠償30萬元，全案仍可上訴。

人妻主張，與丈夫於2005年結婚，2017年發現丈夫與小三互傳曖昧訊息，2019年中丈夫屢屢無故失聯或外出，2019年11月底她才確認了小三的身分，小三也表明多次與人夫有連絡，她藉此質問丈夫，對方卻閃爍其詞。

正宮原先想著算了，但2020年4月間卻發現，丈夫的手機定位在汽車旅館附近，經友人打電話給小三過後，她得知丈夫曾以每周1至2次的頻率與小三發生性行為，與丈夫於2020年5月協議離婚。她指出，丈夫在離婚前3年內頻繁與小三發生性行為，決定向丈夫提告求償100萬元。

人夫辯稱，雖然自己曾在2017年間與小三聯繫，但小三已於2018年間結婚生子，強調雙方並沒有任何踰矩的舉動。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲正宮友人找到小三前夫，告知對方小三在懷孕期間與他人發生性行為，還會帶著小孩上摩鐵。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

正宮友人到場證稱，她認識正宮夫妻，雙方關係密切，2020年5月前她一直以為2人的婚姻狀況美滿，事後才得知人夫外遇，人妻向她表示，已經抓包人夫與小三搞外遇5次。

正宮友人幫正宮接小三的道歉電話時，小三還向她坦承，從小三懷孕3個月後到生產前都有與人夫發生性行為，每周最少1到2次，如果被正宮抓到，2人就會暫停數個月，這通電話講了約14分鐘。之後雙方透過臉書傳訊，面對她詢問難道不知道人夫有家庭，小三還回覆，「戒不了與人夫的肉慾」，但小三否認肚裡的小孩是人夫的。

正宮友人再透過臉書的好友功能，找到小三的前夫，告訴對方小三在懷孕期間都有與他人發生性關係，還會帶著小孩前往汽車旅館。2020年底小三的前夫私下帶小孩去驗DNA，果然發現孩子不是自己的。自此以後，小三不敢再跟正宮友人聯繫。

而小三曾向正宮表示，「妳怎麼不好好關好那隻鳥（指人夫）呢，任憑他這樣亂飛好嗎？跟妳說就算今天我已經沒有跟他聯絡了！難道妳有十足把握沒有第二個、第三個我再出現嗎？」，與正宮友人的對話也有紀錄作證。

屏東地方法院勘驗各項事證後推算，認為人夫確實在離婚前3年內與小三過從甚密，並頻繁發生性行為，判人夫應賠償正宮30萬元。全案仍可上訴。

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