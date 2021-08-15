做完後悔16年！她曾惡整「猛挖冰淇淋」男客　當地人揭真相太殘忍

▲以為男客人是貪心，結果是要給喪母的女兒吃的。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者黃可昀／綜合報導

以為客人狂挖免費冰淇淋是貪小便宜，原來背後有令人鼻酸的故事！一名女子曾在小火鍋店打工，有位男客人來每次都挖一堆冰淇淋外帶，於是她把冰櫃溫度調低，讓冰淇淋變得很硬，打算惡整對方一波，結果卻愧疚自責了許久，「我後悔當初不該以貌取人」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，她在火鍋店打工已是16年前，但這件事始終耿耿於懷，由於店家提供外帶者能裝一碗冰淇淋帶走，唯獨那位男客人每次都「拼命挖滿那一小紙碗」，衣物看起來略顯老舊，估計對方經濟狀況不是很好，才會想挖這麼多冰淇淋貪小便宜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看了相當不悅，幾次下來就和店長討論要讓對方踢到鐵板，於是把冰箱溫度調到最低，「結果他又來挖冰淇淋了，這次挖得滿頭大汗，因為冰淇淋很硬，很難挖」，她和店長在角落目睹這一幕忍不住竊笑，順利給男客人一個教訓。

▲其實男客的老婆過世了，是獨自照顧女兒的單親爸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



結果幾天後，那位男客人帶著讀幼稚園的女兒來買小火鍋，當時仍賣力地挖著冰淇淋，離開以後原PO才從其他當地住戶口中得知，「他（男客人）喪妻幾年了，獨自一人養著女兒，冰淇淋是給女兒吃的」，當下她宛如五雷轟頂般震驚，為自己先前的惡作劇感到慚愧不已，後來那位男客人來光顧時，她和店長都會偷加肉片，或是幫忙把冰淇淋挖滿，「這件事擱在我內心已經十多年。」

網友留言，「自己都說是免費，結果這樣搞客人！這不是以貌取人吧！是你們自己心態根本就有問題呀」、「版主有勇氣發文認錯反省，比一些只會責怪他人不懂得反省的人好多了」、「真的超多火鍋店的冰淇淋，凍到像石頭一樣硬」、「其實不管他是不是喪妻，開吃到飽店不要怕人吃。」