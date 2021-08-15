確診者搭車到院採檢2次成破口？陳時中「還原始末」

記者趙于婷／台北報導

胸腔科醫師蘇一峰15日聲稱，有剛染上Delta變種病毒的確診者搭防疫計程車到醫院採檢2次，雖然隨後澄清並不是Delta，但也引起關注。對此，指揮官陳時中表示，該患者並不是Delta，且個案是居家檢疫完成後，驗出陽性，有要求繼續隔離，確診者的確在8/11有做相當程度的抗議，目前已由衛生局處理，8/12採檢陰性，而8/13採檢則還未有結果。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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針對該個案爭議，陳時中說明，第一點是這個病人不是Delta，第二點是病人是在檢疫旅館檢疫完成後，驗出陽性，Ct值32，但因為他在國外確診過，所以有解隔證明，當然染疫解隔後，各國的標準都會比較寬鬆，但因為驗出陽性，北區區管中心有要求他繼續隔離。

不過陳時中也提到，因為該情況介於陰陰陽陽，所以北區區管中心也安排兩次採檢，採檢出來後，再由專家判定需不需要繼續隔離。陳時中表示，該個案在8/11有做相當程度的抗議，當時北區通知桃園衛生局，後來轉給北市衛生局，目前格里區域由北市衛生局管轄，也有安排去醫院採檢。

陳時中強調，該個案8/12採檢是陰性，目前8/13結果還沒出來，等結果出來，會由防疫醫師和專家討論後，決定後續程序。另外，針對蘇一峰15日於臉書的言論，陳時中也直言「我想大家在發布這樣訊息或相關資料的時候，都要很謹慎。」