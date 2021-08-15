消基會調查9成民眾「贊成發現金」　喊話政府：人民積怨已深

▲行政院規劃推出五倍券，圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

政府規劃發放五倍券，消基會今（15日）特別召開線上記者會表示，公布調查，有9成民眾贊成「發現金」，並認為印製五倍券的行政費用太浪費，又不環保，籲政府苦民所苦，遵循民意。

消基會說明，12日下午3點起至14日下午3 點，共2天，就有21,003人上網填寫問卷，贊成發現金一面倒的高達（90.2%），僅有少於一成（9.8%）的消費者贊成發放五倍券。消基會認為，5倍券預定10月上路，時序剛好進入秋季，觀察國外疫情的發展，如果屆時又見疫情升溫，更應趁現在疫情降溫的時候，趕緊發放現金，讓民眾（包括微型企業）可以先解決燃眉之急。

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消基會指出，短短2天，超過2萬以上消費者積極上網填答，民間對於這項五倍券的議題，顯然極為關心，政府機關對於這次民意流速快速匯集的現象，千萬不可輕忽，呼籲政府請尊重90.2%以上的民意，儘速發放現金，讓一再受到疫情所苦的普羅大眾，度過疫情災難，提振生活能力外，政府要尊重86 .7%民眾認為印製五倍券的行政費用太浪費，以及65%民眾認為發放現金比較環保的看法，發放現金。

▲消基會認為，人民積怨已深，喊話政府水可載舟、亦可覆舟。（圖／消基會提供）



消基會更喊話政府，要有同理心，能苦民之苦，能感同深受，要先順應民心，別忘了人民積怨已深，「水可載舟、亦可覆舟」，「發放現金可以疏洪」，就能同時「紓困」，也因此要求民眾消費，才有正當性，到時政府「振興經濟」的懸念，才能水到渠成。

最後，消基會認為，若政府仍決定發放「振興券」，希望不要設定「使用期限」，或將使用期限拉長（譬如一年為期，或更長）讓受苦民眾可以自由決定，不要輕易被限期使用，以便他們度過難關。