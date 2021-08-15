快訊／三峽民宅惡火再添1死！7歲大兒子今搶救不治…累計4死





▲三峽民宅火警累計4人身亡。（資料照／記者游宗樺攝）

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市三峽區民生街一處社區大樓上周三（11日）凌晨0時許發生大火，一家七口中，詹男（42歲）、大女兒（10歲）以及小兒子（1歲）皆不幸身亡，而詹妻周姓女子、周女哥哥、7歲大兒子及外籍看護則是在醫院搶救中。然而，根據最新消息，詹家的7歲大兒子今晨經搶救後，仍是宣告不治，周女哥哥清醒、恢復生命跡象，至於周女及外籍看護則是昏迷指數3。換句話說，此場火警已奪走4條人命。

回顧整起事件經過，周女父親於父親節前一天（7日）才過世，周家設有靈堂，由於現場靈堂延長線嚴重燒毀，初步判定就是延長線過於老舊起火，才會釀成整起意外。

▲屋內情況。（資料照／記者陳以昇攝）

大火發生後，警消抵達現場發現，一家七口皆倒臥屋內，其中周女與跟1歲男童、7歲男童及10歲女童處在一間房，救出時已無生命跡象；周女哥哥因行動不便 ，由外籍看護陪同待在一間房，2人被救出時分別是意識昏迷及無生命跡象；另外，詹姓男子（周女丈夫）則獨自在一間房，被救出時無生命跡象。隨後，7人均被緊急送往亞東、雙和、土城長庚及三峽恩主公醫院，經搶救後，詹男、1歲男童、10歲女童因傷重宣告不治。

然而，根據最新消息，詹家的7歲大兒子今晨經搶救後，仍是宣告不治；周女哥哥目前已清醒、恢復生命跡象，而周女及外籍看護則是昏迷指數3，仍在院內治療。換句話說，此次火警已奪走4條人命。

7歲詹姓男童11日事發送醫時昏迷指數3，今（15日）5時43分宣告死亡，診斷證明紀載為心跳停止、一氧化碳中毒、急性胃潰瘍併出血、低血容性休克，家屬無意見，確切死因待相驗後釐清。

▼7歲詹姓男童。（圖／記者陳以昇攝）