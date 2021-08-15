24.9萬劑莫德納疫苗將抵台　陳時中：保留部分給「這類人」第二劑

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

行政院長蘇貞昌14日晚間宣布，政府採購的24.9萬劑莫德納疫苗，預計將於台灣時間8月15日午夜自盧森堡起飛，下午3點多抵達台灣。該批疫苗抵台後，我國自購莫德納累積到貨149.8萬劑，指揮中心指揮官陳時中也表示，會盡快進行封緘檢驗，再提供給國人施打，初步規劃優先保留一部分給有職業登記的第一類醫護人員打第二劑。

中央流行疫情指揮中心今（15）日表示，第六批採購Moderna疫苗24.96萬劑，已於臺北時間8月15日凌晨自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，我國採購之Moderna疫苗目前共有150萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑及本批24.96萬劑。今日抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

蘇貞昌昨日在臉書宣布疫苗到貨好消息，原本預計於八月底到貨1000萬劑疫苗的目標不但已提前達標，加上這近25萬劑疫苗，台灣的疫苗到貨量將超過1038萬劑。

蘇貞昌說，在周邊國家變種病毒疫情升溫，紛紛採取更嚴格管制措施之際，台灣疫情能夠逐漸趨緩，還能在適度的防疫措施下開放民眾在餐廳用餐、過情人節，要深深感謝所有防疫人員的貢獻，還有民眾的全力配合。