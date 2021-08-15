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蔡英文指示「捐贈海地1500萬元」　協助救災、災後重建工作

▲▼蔡英文透過慰問友邦海地強震災情。（圖／蔡英文推特）

▲蔡英文透過慰問友邦海地強震災情。（圖／蔡英文推特）

記者陶本和／台北報導

我國友邦海地共和國於當地時間14日發生芮氏規模7.2強震，造成嚴重人員傷亡及災損，總統府發言人張惇涵 15日表示，總統蔡英文代表我國政府與人民，除向海地政府與人民表達誠摯關懷與慰問，並向不幸罹難的民眾及家屬表達深切哀悼之意；同時，基於人道關懷及兩國邦誼，她也指示，捐贈50萬美元（約1500萬元新台幣）協助賑災，並提供海地政府必要之救災及災後重建協助。

張惇涵表示，外交部長吳釗燮已於第一時間致電海地外交部長喬塞德（Claude Joseph）轉達總統的慰問與關懷，我國駐海地大使古文劍也已向海地總理昂利（Ariel Henry）表達慰問之意；蔡英文則指示外交部與我駐海地大使館持續關注災情狀況，並掌握我國僑民的安全情形，並提供必要協助，務必確保我國僑民安全無虞。

張惇涵表示，我國與海地有65年深厚邦誼，海地因震災而造成傷亡損失，臺灣人民同感關心不捨，蔡英文亦指示外交部及我國駐海地大使館，持續關注救災工作及災後重建狀況，並提供必要之協助；除捐贈50萬美元協助賑災外，若海地政府向我國提出需求，在條件許可下，我國搜救大隊已待命，可隨時前往協助。

張惇涵強調，海地是我國在加勒比海地區的重要友邦，在友邦遭逢天災的艱難時刻，臺灣會與海地風雨同路，期盼海地能夠早日重建復原，海地社會及人民早日恢復正常生活。

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