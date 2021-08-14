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湖北暴雨101萬人受災　洪水「睡夢中灌入屋內」21死4失聯

▲▼湖北隨州柳林鎮大雨災後情況。（圖／取自央視新聞）

▲柳林鎮災後慘況。（圖／取自央視新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省8日以來連續降下暴雨，根據大陸官方統計，已造成全省12市（州、直管市、林區）43縣（市、區）101.37萬人受災。災情最嚴重的隨州市柳林鎮有8000多人受災、21人死亡、4人失聯，光是12日凌晨至13日9時的累計降雨量就超過503毫米。

隨州市官方13日晚間指出，8月11日21時至12日12時，全市平均降雨量79.4毫米，14個鄉鎮超過100毫米,262座水庫超正常蓄水位，其中白果河水庫一度超汛限水位3.36米。此輪強降雨集中在隨縣南部，隨縣柳林鎮位於極端強降雨中心，從11日21時至12日9時累計降雨503毫米，降雨集中發生在12日凌晨群眾熟睡期間，其中12日凌晨4時至7時降雨量達373.7毫米，5時、6時連續兩個小時超過100毫米，為有氣象記錄以來最大降雨量；受災時鎮區平均積水深度達3.5米，最深處達5米。

▲湖北隨州柳林鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

隨州市官方提到，全市受災人口9.28萬人，災害造成隨縣柳林鎮21人死亡、4人失聯，全市因災倒塌房屋496間、嚴重損壞房屋810間，農作物受災面積19.79萬畝、成災面積8.8萬畝，大量道路、橋樑、垱壩、堰塘、渠道等受損。

隨縣縣委副書記、代理縣長黃宗超表示，8月12日凌晨至12日上午9時，隨縣南部山區洪山、柳林、均川、環潭、三里崗等地發生短時極端強降雨天氣，其中柳林鎮累計降雨量達503毫米，造成重大人員傷亡和財產損失。

黃宗超指出，深感痛心和自責，並對遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬表示誠摯慰問。

黃宗超提到，8月12日凌晨2時30分左右，柳林鎮降雨加大，鎮政府緊急組織幹部30餘人上街採取喇叭呼喊、緊急敲門等方式轉移群眾，鎮派出所干警開警車上街鳴笛提示，緊急轉移群眾，市、縣兩級黨政主要領導迅速趕赴柳林鎮受災地點，調集各方面的力量開展應急救援，共緊急轉移柳林鎮受災群眾2000餘人。

▲湖北隨州柳林鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

隨州市委常委、常務副市長甘國棟說，將爭分奪秒動用一切手段、一切方法，對柳林鎮區及所有村組進行認真摸排，查找剩餘失聯人員，不惜一切代價搶救生命。

針對湖北近期嚴重暴雨洪澇災害，大陸國家減災委、應急管理部8月12日啟動國家Ⅳ級救災應急響應，省減災委、省應急管理廳啟動省級自然災害救助III級應急響應。省減災委、省應急管理廳8月12日向隨州市緊急調運救災物資，派出工作組趕赴隨州、襄陽等災區，協調組織搶險救援，指導開展救災救助工作。

此外，大陸國家減災委、應急管理部緊急派出工作組趕赴湖北災區，指導開展抗災救災工作。財政部、應急管理部向湖北省緊急預撥中央自然災害救災資金3000萬元，支持湖北開展防汛救災工作，主要用於近期暴雨洪澇災區受災群眾緊急轉移安置和基本生活救助等。

▲湖北隨州柳林鎮暴雨成災。（圖／翻攝澎湃新聞）

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