莽夫大吵後狂灑「防疫酒精」縱火燒死妻！孩目睹衝下樓找警衛求救

記者鄧木卿、陳羿妏／台中報導

台中市北區育樂街一處民宅今（14日）中午12時許發生一起慘劇，一名劉姓人夫與張姓妻子吵架後，竟潑灑酒精縱火，害妻子不幸身亡，而劉男自己則是全身60％燒燙傷，意識清楚，在醫院搶救中。據了解，劉男潑灑的是5公升、75%的防疫用酒精。不過詳細情況，仍待火調科調查。

▲防疫酒精成凶器。（圖／記者鄧木卿翻攝）

消防局第八大隊長組長柯俊榕指出，夫妻倆吵架縱火後，屋內的兩名孩子見狀，趕緊走樓梯下樓求救，警衛則趕緊持滅火器上樓撲滅火勢，而目前兩名孩子與姑姑待在派出所內。

據了解，劉男係使用5公升、75%酒精潑灑在妻子身上後縱火，警消到場時，劉男坐在沙發上，而張女則是躺在地上。目前火調科已前往現場調查，詳細情形仍待調查釐清。



警方表示，14日12時57分許接獲報案，育強街一棟大樓發生火警，經查起火點位於6樓，經消防隊控制火勢後，並未波及其他住戶，而現場有一對夫妻受傷（劉男、41歲，張女，39歲），現場尚有兩名小孩（兄、14歲，弟、12歲）。

案經初步了解，係一對夫妻於家中儲藏室因細故發生爭吵，大兒子發現父母驚呼聲及儲藏室有火光，遂立即報警119救援，由於火勢猛烈，造成夫妻均重傷送往中國醫藥大學附設醫院急救，兩名小孩無受傷。不過，經搶救後，張女傷勢嚴重不幸身亡，劉男仍在急救，全案依法處理中。

▼屋內急救畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

