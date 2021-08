母子慘困B1！海地7.2強震「房垮樓破洞」慘況曝　船載滿人拒靠岸

記者張靖榕/綜合外電報導

海地相隔11年再次爆發震動全國的規模7.2強震,14日上午重創大城萊凱(Les Cayes)及周遭區域,至少304死1800傷。事發後當地居民和記者紛紛紀錄現場慘況,到處都能看到廢墟景象,人們則從水泥碎塊和一團混亂中拉出受困者,包括女人和小孩。

此次災後同樣一片狼藉,在間歇性來襲的餘震中,前總理拉莫茲(Laurent Lamothe)在推特上傳一段影片。畫面中小船上載滿了人,但刻意和港邊維持距離,拉莫茲說,「船上的人都不想要下船」,深怕上岸後再遇到強震會無處可逃,而岸上的早晨市集,水果蔬菜和各種貨品都散落一地,桌子、磚台全垮。

「這個國家完蛋了,所有東西都壞了」,拉莫茲說海地所有的活動都在這個完全停止,他所到之處可以聽見人們絕望的聲音,地表裂出像蟒蛇身體那麼寬的大縫,市民的生存工具全毀,「難道這就是你說的奇蹟嗎,上帝?」

"Is this what you call a miracle, God?” former Haitian Prime Minister Laurent Lamothe is heard saying while showing video of Haiti in chaos. The country was devastated after a 7.2 magnitude earthquake hit this morning — an even larger Richter scale than the 2010 earthquake. pic.twitter.com/JCw1YuI1tV