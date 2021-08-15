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疫後微放風！Walker推全台早餐名店指南　解決「吃什麼」大難題

▲▼Walker推出早餐名店指南。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲早餐名店指南網羅全台知名早餐店。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

隨著疫情降溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布有條件開放餐廳內用，各地也出現人潮上街透氣，美食圖鑑「Walker」為搭上這股微放風熱潮，網羅全台22縣市的早餐名店，推出「全台最完整早餐名店指南」，解決大家早餐吃什麼的難題，並推出網路票選「早餐PK爭霸賽」，即日起至9月1日每週四進行投票，將有機會獲得高級住宿券、早餐券等多項大獎。

Walker首度發表「全台早餐名店指南」，網羅在地名人、資深美食編輯和 Instagram上推薦的最紅特色早餐名店，包含台北大稻埕的永樂米苔目、基隆周家蔥油餅、中部的苗栗「阿蘭姊小吃店」水晶餃、彰化阿泉爌肉飯、南部的台南吳家豆菜麵、高雄哈瑪星碗粿枝等都收錄在內。同時推出Instagram 全台早餐店十大排行榜，零時差即時更新目前打卡人次最多的網紅早餐店，美食打卡不落後。

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▲▼Walker推出早餐名店指南。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲大稻埕永樂米苔目被收錄在指南內。（圖／記者游宗樺翻攝）

Walker也同步舉辦網路票選活動「Walker早餐節-PK爭霸戰」，試圖解決「吃什麼好」的亙古難題，無論蛋餅軟餅皮好吃還是脆皮好吃、吐司厚片還是薄片好吃、燕麥濕軟好吃還是酥脆好吃等議題，做正面的對決爭霸戰，號召同好為心儀美食投票。即日起至9月1日每週四將公布題目，並於週一公布勝出一方的6名幸運兒，可獲得台北君悅酒店等旅館住宿券及怡客咖啡等早餐兌換券。活動網址：https://walkr.tw/JbupM41J。

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