台中「羅家古早味」首上必比登　老闆不敢相信！民眾忙拍照

▲羅家古早味登必比登。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、唐詠絮／台中報導

台中共有33個店家獲得必比登推介，多達13家新生戰力名列榜單，首次入榜的羅家古早味，則以雞骨與特級胡麻油熬製一天的麻油土雞腿湯著稱，業者羅柏淯(35歲)高興的說，真的無法置信，「都要感謝有顧客的相挺支持」，未來將秉持著「美味創造．幸福與懷念」的創店宗旨，持續傳承這份好味道。

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▲羅家古早味麻油料理有好口碑。（圖／記者白珈陽攝）

羅柏淯回想自己的創業過程，靦腆的說，他國中畢業後就醉心於餐廚工作，曾在寶麗金等多間大飯店廚房工作，6年前選定南屯區向上路三段自行創業，當時還不知道要賣甚麼，都要感謝有親愛的老婆指點菜單，剛開始在現在店面旁開店，只有7坪大，裡面有廚房還放桌子，直到後來才慢慢擴大經營。

羅家古早味有麻油湯品類、麻油熱炒類、福州式手工麻油麵線、四神湯品類、大骨湯品類、古早味排骨飯、特色豬棒腿飯及麵、板條等，價格介於180元到30元不等，CP值高又美味的料理已經有高人氣的評價。

羅柏淯說，今天一大早還是朋友傳簡訊告知羅家古早味獲得必比登推介，上午已經有不少民眾到店門前拍照，這幾天為了七夕要拜拜也陸續接到不少訂單，他非常高興，都是有消費者的支持，未來將持續用健康、養生、安心的理念，為消費者繼續傳承這份得來不易的好口碑。

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