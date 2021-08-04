破天荒！2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　「選美比賽不能強迫參加」

記者羅志華／台北報導

許多餐廳以爭取米其林評鑑為目標，而在米其林於8月25日公布台北、台中指南前夕，「鍋氣」、「磯勢日本料理」兩家頂級餐廳，卻相繼提告拒絕評鑑，其中「鍋氣」於4日委託律師到庭，表示2020年9月向米其林協調沒得到回應，如今希望法院發函嘗試向對方溝通，而2知名餐廳提告拒絕評鑑，很可能是全球首例。

▲「鍋氣」委任律師田振慶表示，餐廳有要不要受評鑑的自由，「總不能強迫大家都要參加選美吧？」。（圖／記者羅志華攝）

「鍋氣」委任律師表示，餐廳有權決定要服務誰，若是表明身分的民眾或部落客，餐廳可決定要不要招待，而民眾在接受招待後自然能任意評價，但主廚對米其林以神秘客方式評鑑相當感冒，主張應有決定要不要受評鑑的自由，「米其林聲稱台北、台中的大小餐廳都在評鑑範圍內，今天你舉辦一個選美比賽，總不能強迫地方上的女子都要參加吧」。

律師表示，先前向米其林溝通雖未獲回應，但「磯勢日本料理」對米其林的訴訟已在進行，米其林也有委託台灣律師答辯，希望法院向米其林在台合作的「荷陽廣告」、米其林台灣分公司，以及米其林另案在台的委任律師發函，看能不能請他們，向法國米其林表達「鍋氣」不願受評鑑的意見。

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