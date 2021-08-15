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可能有颱風生成！一路向西靠近時間曝　連6天防午後強對流

天氣圖。（圖／氣象局）

▲黃恩鴻說，熱帶低壓距離台灣還有4300公里。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，位於關島東方海面的熱帶性低氣壓，未來不排除發展成輕度颱風，預估周六、下周日較靠近，因距離台灣還非常遙遠，後期路徑和強度分歧度仍很大，還要再觀察。氣象專家吳德榮則說，目前並非討論其對台威脅的時機，還太早，再等等吧！根據國際命名，若成颱將是今年第12號颱風「奧麥斯」（Omais，美國提供，漫遊之意）。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周各地多雲到晴，注意午後局部短暫雷陣雨，其中以在大台北和各地山區較明顯，可能有較大雨勢發生機率；今到周四清晨至上午，中南部沿海有零星短暫陣雨或雷雨；周二、周三高壓較減弱，台灣水氣偏多，北部雲量增多，降雨較明顯。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻說，熱帶低壓距離台灣還有4300公里，目前穩定朝偏西前進，3天內的預報強度維持、沒明顯增強，後期強度分歧度滿大，有些預估會減弱，有些預估成颱，因此也不排除成颱，預估周二後比較有機會增強；周六、下周日是較靠近台灣的時間點，但後期強度、路徑都還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，威克島西南方的熱帶系統，今晨2時美軍聯合颱風警報中心（JTWC）估計的平均風速為35海里/時（輕颱），日本氣象廳為30海里/時，氣象局則為23海里/時（12米/秒），雖然都使用相同的強度估計方法（Dvorak tech.），但因無法避免主觀因素，結果還是不同。

▼黃恩鴻表示，熱帶低壓目前穩定朝偏西前進。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，更嚴重的是不同的強度估計，使用大氣的導引氣流是不同的，其預測路徑也會有差異，是影響路徑預報準確率的原因之一；大西洋有美國的氣象飛機機隊，負責收集熱帶系統中心及其環境資料，以大幅縮小因定位、強度估計而產生的不確定性，準確預報的條件遠勝於西北太平洋。

吳德榮指出，最新歐洲系集（ENS）模式模擬的路徑，熱帶系統大致向西前進，但行經東經145度（關島附近）轉向西北西，路徑開始分歧，通過東經130度後，南北分散程度已超過1000公里，最北向日本、最南經過呂宋島，其中也包括台灣，台灣被熱帶系統中心半徑120公里範圍通過，仍在大幅變動中的機率，雖已逐漸提高至10%左右；顯見目前並非討論其對台威脅的時機，還太早，再等等吧！

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天至周五太平洋高壓逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率，應注意；周三、周四水氣增多，清晨陸風環流也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率；今至周五北部、東半部上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬的路徑，熱帶系統行經關島附近路徑開始分歧，最北向日本、最南經過呂宋島，其中也包括台灣（下圖左）；台灣被其中心半徑120公里範圍，通過的機率約10%（下圖右墨綠色）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／氣象局）

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