熱帶低壓生成！走過「這處」後變動性超大　有可能增強成颱

▲熱帶低壓正式生成。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局今日將遠洋低壓升級為熱帶性低氣壓TD14，熱低預計將向西南西前進，不過目前所處環境並沒有特別有利於發展，因此預計24小時內都會維持現有強度，另外熱低經過關島附近海面後預報分歧性較大，有可能增強成為颱風，並往西朝向台灣移動。

氣象局今日下午將遠洋的低壓升級為熱帶性低氣壓TD14，氣象局預報員官欣平表示，熱低在未來24小時內不會爆發性生成，預計會維持現有強度，未來經過較暖的海水區域，就會有利於其發展，因此要立刻生成颱風的機率很低，且位置離台灣相當遙遠，因此未來7到10天內對台灣都沒有明顯影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熱低對台灣暫無影響，未來一周天氣多雲到晴且午後有雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

由於熱帶低壓才剛生成，因此組織與增強仍要一段時間，目前才剛出現螺旋狀結構，還在初期生長階段，還要等一段時間才可能成颱。預計熱低將沿著太平洋高壓南邊移動，向西南西前進。

官欣平指出，熱低經過關島附近海面後，預報的分歧性相當大，有預報顯示會增強、維持或減弱，也有預報指出，熱低將往西或往北走，由於熱低距離仍遠，因此還需要持續觀察，路徑與對台影響才會更明朗。