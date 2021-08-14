快訊／大雨夜襲！下周猛炸雷雨　「準颱風」誕生7天後往台灣靠近

▲關島東方有熱帶低壓生成，未來有增強為輕度颱風的可能。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局14日晚間7時針對6縣市發布大雨特報，西南風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，大台北、桃園、台南、高屏地區有局部大雨發生的機率。西南風持續輸送水氣，在中南部沿海造成大雨，另外，14日雷陣雨主要發生在大台北及各地山區，時雨量最高落在南港區，最大值63毫米。

氣象局預報，15日太平洋高壓開始西伸，但大環境仍是西南風影響，中南部沿海地區清晨至上午容易有零星短暫陣雨或雷雨出現，其他地區上午多雲到晴、午後大台北地區及各地山區開始會有午後熱對流發展，有又快又急的陣雨，有時會伴隨著雷擊及強陣風出現，局部地區也會有較大雨勢。氣溫方面，各地大多來到31至35度之間，中午前後感受較悶熱。

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氣象局14日已經發布「颱風消息」，太平洋地區有一個熱帶性低氣壓（TD14），14日下午2時其中心位置在關島東方海面，以時速29公里向西進行。近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。各國預測路徑部分，一致為朝西往菲律賓東方海面前進，7天後可能靠近台灣。

【大雨特報19:00】－台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、屏東縣。

▼高壓西伸增強！台灣位在邊緣下周天氣穩定。（圖／中央氣象局）



▼準颱風預估路徑有往台灣靠近的趨勢。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC）



15至21日（周日至下周六）這段期間太平洋高壓增強，氣象局指出，下周天氣穩定，各地多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨的範圍稍縮小，但仍以山區、近山區的平地及大台北地區為主，局部地區仍有大雷雨、較大雨勢出現的可能，15至19日（下周四）清晨到上午中南部沿海偶有零星短暫降雨。

天氣風險公司分析，周末兩天夜晚至清晨中南部沿海因海陸風轉換影響，有短暫陣雨機會，上午各地普遍多雲到晴，午後容易有熱對流雷雨，局部區域雨勢可能頗大，尤其是山區以及接近山區的地方，降雨量可達大雨等級，也容易出現瞬間的短時強降雨。

天氣風險公司表示，下周天氣型態類似，台灣大致位於太平洋高壓邊緣，夏季型的天氣可能還要維持一周以上，期間高壓略為增強或減弱都可能導致午後雷雨的增減變化，每天狀況都會有些不同，但大致是午後雷雨為主。至於關島以東遙遠海面上的熱帶性低氣壓，離台灣很遠，預估一周內都不會對台灣天氣造成影響；預報資料上，熱帶低壓未來將會逐漸往菲律賓以東到台灣東南方海面移動，是否有機會進一步發展為颱風，之後是否對台灣天氣造成影響值得繼續觀察。

▼準颱風各國預估路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）



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